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【恒大危機】恒大出售11%恒騰股份 騰訊為買家之一 共套現32.5億元

股樓投資 16:26 2021/08/02

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恒騰（00136）發公告指，恒大（03333）的全資子公司將出售11%的恒騰股權予騰訊（00700）子公司，涉資32.5億元。恒騰今日復牌後曾急升近55%，現升48.8%，報5.09元，成交10.1億元；恒大今早下試5.09元創近3年新低後反彈，現升6.7%，報5.61元，成交3.9億元。

【異動股】政治局會議支持花旗出報告唱好 比亞迪A股漲停H股彈逾8%  詳情請看[下一頁]

公告指，恒大旗下全資子公司Solution Key Holdings Limited為賣方，而恒大則作為賣方擔保人，與騰訊旗下的Water Lily Investment limited簽訂股份買賣協議。協議下，Water Lily Investment Limited將以每股3.2元，收購7%的恒騰股份，總值20.7億元。

同時，Solution Key Holdingd Limited與另一賣方簽訂股份買賣協議，同樣以每股3.2元，收購4%的股份，總值11.8億元。

[滙豐控股5] 滙豐上半年除税前盈利 按年增1.5倍至108億美元勝預期 派中期息每股7美仙  詳情請看[下一頁]

交易後，騰訊的持股將由16.9%增至23.9%；恒大持股將由37.55%降至26.55%；另一買方則持有4%股權。

同場加映：【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

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撰文 : 趙家盈

恒騰網絡（00136） 中國恒大（03333） 港股 收購 復牌 騰訊控股（00700） 恒大 成交 騰訊

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