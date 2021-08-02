【恒大危機】恒大出售11%恒騰股份 騰訊為買家之一 共套現32.5億元

恒騰（00136）發公告指，恒大（03333）的全資子公司將出售11%的恒騰股權予騰訊（00700）子公司，涉資32.5億元。恒騰今日復牌後曾急升近55%，現升48.8%，報5.09元，成交10.1億元；恒大今早下試5.09元創近3年新低後反彈，現升6.7%，報5.61元，成交3.9億元。

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公告指，恒大旗下全資子公司Solution Key Holdings Limited為賣方，而恒大則作為賣方擔保人，與騰訊旗下的Water Lily Investment limited簽訂股份買賣協議。協議下，Water Lily Investment Limited將以每股3.2元，收購7%的恒騰股份，總值20.7億元。

同時，Solution Key Holdingd Limited與另一賣方簽訂股份買賣協議，同樣以每股3.2元，收購4%的股份，總值11.8億元。

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交易後，騰訊的持股將由16.9%增至23.9%；恒大持股將由37.55%降至26.55%；另一買方則持有4%股權。

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