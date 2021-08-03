【樓市熱話】管理處中午晚上鎖𨋢收垃圾 住戶嘆比平日繁忙時間要等得久 網民：公屋都比你好

不論是私樓還是公屋，每一個屋邨也需要收垃圾。而管理處就要在不知不覺間收全整棟大廈的垃圾，又或是在不影響住戶之下完成。近日有網民於網上討論區發文，指住的大廈會用客戶升降機收垃圾。

網民經歷：

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有住居屋的網民指自己兩層樓都有垃圾專用升降機，不會用客戶升降機，其他人就說自己的管理處會用貨運升降機收垃圾。他們面對樓主的情況，直言：「好嘔心啊，居然用客戶升降機收垃圾」，又稱：「公屋都比你好，至少有垃圾槽！」

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網民又分析用垃圾槽的好處，一來能減少垃圾在屋苑範圍的活動，管理處找承辦商的價格減少，管理費自然更便宜；二來減少垃圾專用升降機，維修保養費又便宜點。他覺得，如果面積許可，應該盡量用垃圾槽。不過有人就說垃圾槽很危險，有不少住戶不小心掉進去的新聞。

有人提醒，日出康城有很多新樓都是用客戶升降機收垃圾，網民笑言：「是高級徒置區」

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責任編輯：張瑋婷