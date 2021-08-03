  • 29°C
香港時間 : 2021803日 (二) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】管理處中午晚上鎖𨋢收垃圾 住戶嘆比平日繁忙時間要等得久 網民：公屋都比你好

理財智慧 14:00 2021/08/03

分享：

不論是私樓還是公屋，每一個屋邨也需要收垃圾。而管理處就要在不知不覺間收全整棟大廈的垃圾，又或是在不影響住戶之下完成。近日有網民於網上討論區發文，指住的大廈會用客戶升降機收垃圾。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

有住居屋的網民指自己兩層樓都有垃圾專用升降機，不會用客戶升降機，其他人就說自己的管理處會用貨運升降機收垃圾。他們面對樓主的情況，直言：「好嘔心啊，居然用客戶升降機收垃圾」，又稱：「公屋都比你好，至少有垃圾槽！」

【美股焦點】Square斥資290億美元收購澳洲公司Afterpay【下一頁

網民又分析用垃圾槽的好處，一來能減少垃圾在屋苑範圍的活動，管理處找承辦商的價格減少，管理費自然更便宜；二來減少垃圾專用升降機，維修保養費又便宜點。他覺得，如果面積許可，應該盡量用垃圾槽。不過有人就說垃圾槽很危險，有不少住戶不小心掉進去的新聞。

有人提醒，日出康城有很多新樓都是用客戶升降機收垃圾，網民笑言：「是高級徒置區」

【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

日出康城 康城 網上討論區 康城 THE LOHAS 管理費 居屋 公屋

下一篇文章

【電動車】中國電動車銷量排名重新執位 理想汽車超前蔚來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【阿里巴巴9988】阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
【閃電成交】啟德區發展迅速　投資客當機立斷即睇即買　龍譽放盤不足1小時860萬沽
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸