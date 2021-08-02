【Zoom】用戶控告遭Zoombombing攻擊　Zoom支付6.6億提和解

▲ 近日Zoom因涉嫌外洩用戶個人資料，導致用戶遭到「Zoombombing」攻擊，被美國用戶集體控告。而最終Zoom同意支付8,500萬美元(約6.63億港元)，換取和解。

視像會議平台Zoom在疫情期間彈起，但卻惹來不少爭議。近日Zoom因涉嫌外洩用戶個人資料，導致用戶遭到「Zoombombing」攻擊，被美國用戶集體控告。而最終Zoom同意支付8,500萬美元(約6.63億港元)，換取和解。

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據路透社報道，部分美國用戶去年3月在加州北區地方法院提起訴訟，指Zoom早前將用戶個人資料提供予Facebook、Google及LinkedIn，導致用戶個人資料外洩，令到黑客成功用「Zoombombing」進行攻擊，入侵用戶的Zoom視像會議。

雖然Zoom否認有任何不當行為，但雙方已進行初步和解。據悉，Zoom同意支付8,500萬美元，並加強安全保護措施，藉以和解該宗集體訴訟。根據協議，提出集體訴訟的Zoom用戶將獲得其主要訂閱服務15%或25美元（約194港元）的退款，採用金額以較高者計；其他人最多可獲得15美元（116港元）補償金。

另外，Zoom亦同意實施安全措施，包括在會議主持人或其他參與者於會議中，使用第三方應用程式時提醒用戶，並為員工提供私隱和數據處理方面的專門培訓課程。

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責任編輯：曾曉汶