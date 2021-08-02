  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (一) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Zoom】用戶控告遭Zoombombing攻擊　Zoom支付6.6億提和解

科技 16:05 2021/08/02

分享：

近日Zoom因涉嫌外洩用戶個人資料，導致用戶遭到「Zoombombing」攻擊，被美國用戶集體控告。而最終Zoom同意支付8,500萬美元(約6.63億港元)，換取和解。

視像會議平台Zoom在疫情期間彈起，但卻惹來不少爭議。近日Zoom因涉嫌外洩用戶個人資料，導致用戶遭到「Zoombombing」攻擊，被美國用戶集體控告。而最終Zoom同意支付8,500萬美元(約6.63億港元)，換取和解。

【視像會議】Zoom推Zoom Events多功能平台　加強混合辦公協作性

【Zoom新功能】Zoom推更新　添新功能支援48人會議

據路透社報道，部分美國用戶去年3月在加州北區地方法院提起訴訟，指Zoom早前將用戶個人資料提供予Facebook、Google及LinkedIn，導致用戶個人資料外洩，令到黑客成功用「Zoombombing」進行攻擊，入侵用戶的Zoom視像會議。

雖然Zoom否認有任何不當行為，但雙方已進行初步和解。據悉，Zoom同意支付8,500萬美元，並加強安全保護措施，藉以和解該宗集體訴訟。根據協議，提出集體訴訟的Zoom用戶將獲得其主要訂閱服務15%或25美元（約194港元）的退款，採用金額以較高者計；其他人最多可獲得15美元（116港元）補償金。

另外，Zoom亦同意實施安全措施，包括在會議主持人或其他參與者於會議中，使用第三方應用程式時提醒用戶，並為員工提供私隱和數據處理方面的專門培訓課程。

Zoom獲蘋果權限　iPad相機可於分割顯示模式開啟

責任編輯：曾曉汶

相關文章

Zoom增「Studio Effects」功能　用戶可畫眉毛、染頭髮及塗唇膏
2021/02/09
Zoom增「Studio Effects」功能　用戶可畫眉毛、染頭髮及塗唇膏
Zoom擬推出電子郵件服務　挑戰Google、微軟
2020/12/24
Zoom擬推出電子郵件服務　挑戰Google、微軟
【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac
2020/12/21
【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac
【Zoom】市場料Zoom第三季按年增長逾300%　疫情下「在家工作」持續
2020/11/30
【Zoom】市場料Zoom第三季按年增長逾300%　疫情下「在家工作」持續

你可能感興趣

Zoom增「Studio Effects」功能　用戶可畫眉毛、染頭髮及塗唇膏
19:20 2021/02/09
Zoom增「Studio Effects」功能　用戶可畫眉毛、染頭髮及塗唇膏
Zoom擬推出電子郵件服務　挑戰Google、微軟
12:47 2020/12/24
Zoom擬推出電子郵件服務　挑戰Google、微軟
【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac
14:42 2020/12/21
【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac
Zoom Linkedin 疫情 路透社 Google 美國 黑客 Facebook

下一篇文章

【東京奧運】Snapchat東奧AR濾鏡登場　用戶遙距跟東奧選手練習
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】東京奧運科技技術大曬冷　華為P50系列登場
【科技一周回顧】東京奧運科技技術大曬冷　華為P50系列登場
【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber
【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
【和記電訊】3香港公布5G plan新優惠　5G體驗館創作NFT數碼作品
【和記電訊】3香港公布5G plan新優惠　5G體驗館創作NFT數碼作品
【停止服務】Android舊款手機　將無法登入Gmail、YouTube
【停止服務】Android舊款手機　將無法登入Gmail、YouTube
【三星Note】近萬人請願　盼三星跳過S22直接推出Note系列
【三星Note】近萬人請願　盼三星跳過S22直接推出Note系列