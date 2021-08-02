港大經管學院：家庭成員間擁有共同好友愈多　災害發生後通訊有更多互動表現

港大經管學院市場學副教授賈軾所帶領的研究團隊近日在《自然*通訊》發表研究論文，通過流動數據分析人們在應急情況下與家庭和朋友的通訊行為。

傳統的結構嵌入度概念提出擁有共同朋友的數量能影響人與人之間的關係，嵌入度愈高代表他們之間的關係具有更高的信任度 。例如，夫妻之間擁有共同的好友越多，他們之間的婚姻關係就越穩定。研究團隊利用35,565名地震災民的不記名流動通信數據資料，研究人們在面對7級地震時，與家人及非家人的聯絡及通訊。是次的研究主要分析人們在地震發生多久後使用流動電話、聯絡的對象、聯絡的人數以及對話中的溝通及互動。

團隊進一步將網絡嵌入性的研究從二元關係（人與人之間的關係）擴展到三元結構（Triadic embeddedness structure），即以同一家庭中的三人與其他成員相互之間的關係作研究作為更有效的量度方式。研究發現，在愈高的地震強度下，那些具有完整嵌入性結構（即家庭成員之間擁有其他的共同好友）的家庭會在更短的時間內聯繫家人。而在災害發生後的數周內，高嵌入性的人在其家庭內部的通訊也表現出更多的互動性，而且他們與核心家庭之外的社會網路成員間也會有更多通訊。

團隊指出，嵌入性愈高的家庭表現出更佳的內部溝通及互動，並擁有更強的朋友社交網絡。團隊又指，是次的研究為災後的溝通情況及社會行為作出全新的詮釋。儘管現時已有不少關於社交網絡的研究，但大都只基於正常平穩的生活條件下進行，並未包括自然災害等突如其來的緊急情況。時至今日，環境上的改變亦為世界帶來不少的衝擊。在2004 – 2013年的10年間，已有 6,525 宗災害記錄，包括3,867宗自然災害，引致過百萬人的死亡以及超過1兆美金的經濟損失。

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責任編輯：黎淑雯