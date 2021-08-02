  • 31°C
香港時間 : 2021802日 (一) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大經管學院：家庭成員間擁有共同好友愈多　災害發生後通訊有更多互動表現

理財智慧 18:23 2021/08/02

分享：

港大經管學院市場學副教授賈軾所帶領的研究團隊近日在《自然*通訊》發表研究論文，通過流動數據分析人們在應急情況下與家庭和朋友的通訊行為。

傳統的結構嵌入度概念提出擁有共同朋友的數量能影響人與人之間的關係，嵌入度愈高代表他們之間的關係具有更高的信任度 。例如，夫妻之間擁有共同的好友越多，他們之間的婚姻關係就越穩定。研究團隊利用35,565名地震災民的不記名流動通信數據資料，研究人們在面對7級地震時，與家人及非家人的聯絡及通訊。是次的研究主要分析人們在地震發生多久後使用流動電話、聯絡的對象、聯絡的人數以及對話中的溝通及互動。

團隊進一步將網絡嵌入性的研究從二元關係（人與人之間的關係）擴展到三元結構（Triadic embeddedness structure），即以同一家庭中的三人與其他成員相互之間的關係作研究作為更有效的量度方式。研究發現，在愈高的地震強度下，那些具有完整嵌入性結構（即家庭成員之間擁有其他的共同好友）的家庭會在更短的時間內聯繫家人。而在災害發生後的數周內，高嵌入性的人在其家庭內部的通訊也表現出更多的互動性，而且他們與核心家庭之外的社會網路成員間也會有更多通訊。

團隊指出，嵌入性愈高的家庭表現出更佳的內部溝通及互動，並擁有更強的朋友社交網絡。團隊又指，是次的研究為災後的溝通情況及社會行為作出全新的詮釋。儘管現時已有不少關於社交網絡的研究，但大都只基於正常平穩的生活條件下進行，並未包括自然災害等突如其來的緊急情況。時至今日，環境上的改變亦為世界帶來不少的衝擊。在2004 – 2013年的10年間，已有 6,525 宗災害記錄，包括3,867宗自然災害，引致過百萬人的死亡以及超過1兆美金的經濟損失。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

DJ 財務自由 經濟 結婚 香港大學 地震 美元

下一篇文章

【美股焦點】蘋果發債65億美元 最低年息1.4厘可用於回購股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費
【5000元消費劵】首輪2000元電子消費券到手 多區便利店大排長龍 市民四出湧至商場消費
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券