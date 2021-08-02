【香港疫情】自費定期檢測擴至醫管局員工等群組 社交距離措施延長至8月18日 新學年維持半日面授課堂

行政長官林鄭月娥今日下午4時半在政府總部會見記者，交代最新防疫安排。林鄭表示，香港已連續56天沒有錄得任何本地個案，基本達致本地「清零」。但香港每日病毒檢測量仍維持在6萬個水平，市民也配合政府的防疫工作，加上獎賞計劃推出，以首劑計算，疫苗接種率佔合資格人口（16歲及以上居民）的47.9%。

林鄭月娥續指，對目前的疫情依然不能掉以輕心，海外疫情依然嚴峻，Delta有趨勢成為最廣泛傳播的變種病毒株，截至7月底，香港錄得489總懷疑涉及變種病毒株的個案，其中108宗已經確認是變種病毒株，須進一步為香港建立抗疫屏障。

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外防方面，林鄭表示會進行有系統管控來港人士，將境外地區分為高、中、低風險地區，所有來港人士需要出示登機前72小時的陰性檢測證明。高風險地區將只容許完成接種疫苗的香港居民登機來港，中風險地區只容許香港居民和已接種疫苗的非香港居民來港。所有海外來港人士須在指定檢疫酒店強制檢疫，已接種疫苗人士的檢疫期視乎高中低風險地區分別為21天、14天、7天。

林鄭續指，政府冀盡快提高疫苗接種率，將「必須接種疫苗，否則自費定期病毒檢測」要求延伸至其他群組，包括公務員及政府員工、安老及殘疾院舍員工、醫管局員工、中小學幼稚園特殊學校員工。今日起，所有政府僱員凡未接種疫苗，必須每兩個星期至社區檢測中心接受檢測。

現時社交距離措施延長至8月18日

公務員事務局局長聶德權表示，政府正考慮延長社區疫苗接種中心運作一個月，至10月底，以方便市民接種疫苗。

衛生局局長陳肇始則指，現時未有條件放寬抗疫措施，8月4日到期的社交距離措施將延長兩個星期，至8月18日。同時，政府將在本月內收緊以B類餐飲處所運作的食肆員工檢測要求，由14天收緊至7天一次，已接種疫苗員工視為符合檢測要求。

教育局：新學年繼續進行半天面授課堂

教育局局長楊潤雄指，教育局一直呼籲學校教職員及學生接種疫苗，截至7月13日，約47%教職員已接種疫苗，加上計劃接種教職員可達到70%，已接種及計劃接種疫苗的學生則達4成。2021至2022學年，所有幼稚園及中小學，以及特殊學校、補習學校，將繼續以半天為基礎，進行面授課堂。9月1日開始，教職員及經常出入學校人員必須接種第一劑疫苗，或定期進行檢測。

楊潤雄續指，若有學生已接種第二劑疫苗超過14天，學校可安排在另一個半日，進行非學術性的活動。若學校教職員、學生接種疫苗達到14天後的比率達到7成，教育局可能考慮允許該學校恢復正常校園生活。

內地疫情反彈，國家衛健委公布，內地昨日（8月1日）新增98宗新型冠狀病毒確診個案，包括55宗本土病例（江蘇40宗，湖南7宗，北京2宗，湖北2宗，山東1宗，河南1宗，海南1宗，雲南1宗）。

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