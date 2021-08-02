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【香港疫情】林鄭月娥：高風險地區只許接種疫苗港人來港 自費定期檢測擴至醫管局、學校員工等群組

Hot Talk 16:51 2021/08/02

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行政長官林鄭月娥今日下午4時半將在政府總部會見記者，交代最新防疫安排。林鄭表示，香港已連續56天沒有錄得任何本地個案，基本達致本地「清零」。但香港每日病毒檢測量仍維持在6萬個水平，市民也配合政府的防疫工作，加上獎賞計劃推出，以首劑計算，疫苗接種率佔合資格人口（16歲及以上居民）的47.9%。

林鄭月娥續指，對目前的疫情依然不能掉以輕心，海外疫情依然嚴峻，Delta有趨勢成為最廣泛傳播的變種病毒株，截至7月底，香港錄得489總懷疑涉及變種病毒株的個案，其中108宗已經確認是變種病毒株，須進一步為香港建立抗疫屏障。

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外防方面，林鄭表示會進行有系統管控來港認識，將境外地區分為高、中、低風險地區，所有來港人士需要出示登機前72小時的陰性檢測證明。高風險地區將只容許完成接種疫苗的香港居民登機來港，中風險地區只容許香港居民和已接種疫苗的非香港居民來港。所有海外來港人士須在指定檢疫酒店強制檢疫，已接種疫苗人士的檢疫期視乎高中低風險地區分別為21天、14天、7天。

林鄭續指，政府冀盡快提高疫苗接種率，將「必須接種疫苗，否則自費定期病毒檢測」要求延伸至其他群組，包括公務員及政府員工、安老及殘疾院舍員工、醫管局員工、中小學幼稚園特殊學校員工。今日起，所有政府僱員凡未接種疫苗，必須每兩個星期至社區檢測中心接受檢測。

內地疫情反彈，國家衛健委公布，內地昨日（8月1日）新增98宗新型冠狀病毒確診個案，包括55宗本土病例（江蘇40宗，湖南7宗，北京2宗，湖北2宗，山東1宗，河南1宗，海南1宗，雲南1宗）。

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