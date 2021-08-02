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【異動股】政治局會議支持花旗出報告唱好 比亞迪A股漲停H股彈逾8%

股樓投資 15:15 2021/08/02

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上周中共中央政治局會議，其中提及要支持新能源汽車加快發展，大幅刺激電動車股價；花旗亦發表報告，指比亞迪 （01211） 在第三季將公布大規模外部磷酸鐵鋰電池出貨計劃，料在下半年令公司電動車毛利較上半年大幅回升。該行把公司H股目標價上調25%，由327元升至410元。

比亞迪A股漲停（升幅達10%），報291.18元人民幣，創A股上市新高，H股則升超過8%，迫近260元的水平，創一個月高位260.2元，距離歷史高位278.22元相差少於一成。

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撰文 : 謝克迪, CFA

比亞迪股份（01211） 新能源 異動股 H股 A股 目標價

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