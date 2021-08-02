【盈喜股】JS環球生活料中期多賺至少92% 獲「摩笛」高奏 45日內將跑贏行業

JS環球生活（01691）發盈喜，預期截至今年6月底止中期綜合盈利不少於2.1億元（美元，下同），較去年同期的1.1億元大幅增加92.1%。公司指，盈利大幅增加主要因集團總收入在上半年強勁增長，特別是北美和歐洲市場；管理效率和供應鏈協同提高；債務置換後因貸款利率更低所帶來的利息費用節省。

績後大摩發表研究報告唱好，相信公司股價於45日內將跑贏行業，發生機會率為70%至80%，予其「增持」評級，目標價27港元。該行指，預期公司今年上半年收入將按年上升44%，純利更按年增長129%，主要是受到強勁的海外收入增長、經營槓桿及財務成本節省所支持，估計市場的盈利預測有機會上調。

同場加映﹕【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧