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【盈喜股】JS環球生活料中期多賺至少92% 獲「摩笛」高奏 45日內將跑贏行業

股樓投資 15:15 2021/08/02

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JS環球生活（01691）發盈喜，預期截至今年6月底止中期綜合盈利不少於2.1億元（美元，下同），較去年同期的1.1億元大幅增加92.1%。公司指，盈利大幅增加主要因集團總收入在上半年強勁增長，特別是北美和歐洲市場；管理效率和供應鏈協同提高；債務置換後因貸款利率更低所帶來的利息費用節省。

績後大摩發表研究報告唱好，相信公司股價於45日內將跑贏行業，發生機會率為70%至80%，予其「增持」評級，目標價27港元。該行指，預期公司今年上半年收入將按年上升44%，純利更按年增長129%，主要是受到強勁的海外收入增長、經營槓桿及財務成本節省所支持，估計市場的盈利預測有機會上調。

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記者：郭秀慧

增持 JS環球生活（01691） 盈喜 經濟 目標價 純利 行業

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