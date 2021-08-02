新秀麗賣產減債 近3億元出售手機殼業務Speck

著名行季品牌新秀麗(01910)宣布，以3,600萬美元即2.8億元，向Telementum Global出售手機機殼供應商Speck，此外，倘Speck截至今年12月31日止年度的銷售淨額不少於1.07億美元，則須額外支付或然現金代價400萬美元，即最多4,000萬美元。新秀麗藉出售資產消息造好，全日收報14.74元，上升2%。

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新秀麗指，由於有關Speck的資產已撇減至其於6月30日公允價值減出售有關資產的估計成本，故預期不會就出售事項確認任何收益或虧損。至於所產生的非現金減值費用估計約為2,500萬美元。至於出售所得款項淨額將用作償還循環信貸融通下部分未償還借款。

新秀麗在2014年以8,500萬美元收購Speck, 進入移動設備保護殼市場。去年度Speck稅後虧損淨額約2,150萬元。於去年底Speck資產淨值及知識產權資產合共約5,190萬美元。新秀麗指，出售事項可集中其資源以繼續發展其核心業務。

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