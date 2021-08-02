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【美國疫情】Walmart要求美國員工接種疫苗　並將打疫苗獎金增倍

商業 15:20 2021/08/02

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美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）表示，員工必須在10月4日前接種疫苗。

新冠病毒的變種Delta目前在多國造成疫情反彈，為阻止病毒進一步傳播，美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）表示，員工必須在10月4日前接種疫苗，同時將疫苗獎勵增加一倍。

【新冠疫苗】憂Delta變種病毒　Uber辦公室延遲重開　復工前必須打針

CNBC報道，沃爾瑪於今年5月份曾經表示，已接種疫苗的員工可以在不戴口罩的情況下工作，不過該企在最新一份備忘錄中表示，要求在美國的零售員工特別在疫情地區下必需佩戴口罩，並要求員工必需在10月4日前接種疫苗，包括在不同市場、區域的門店及辦公室員工。

沃爾瑪首席執行官 Doug McMillon 表示，公司一直以分階段方法讓員工重返工作崗位，希望達到可以使用辦公室但同時確保安全的做法。公司將繼續緊貼疫情走趨，以確定是否需要改變員工復工計劃。截至目前，公司預計9月6日勞動節後不久，員工上班人數可重回接近疫情前的水平。

為了鼓勵員工接種疫苗，沃爾瑪還將門店和倉庫員工接種疫苗的獎金增加了一倍，達到150美元（約1166港元）。至於早前已領取75美元獎金的員工，將在下個月獲得其餘的75美元金額。

至於另一間美國大型連鎖超市Grocer Kroger亦強烈鼓勵所有顧客和員工在其店內佩戴口罩，同時鼓勵所有美國人包括其員工接種疫苗。Uber亦要求所有美國員工復工前，必需完成接種新冠疫苗。

【彈性上班】交友App Bumble允許員工無限制放帶薪假　計劃每年兩次關閉辦公室一周

責任編輯：蘇穎琪

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