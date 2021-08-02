澳洲天空新聞疑被指散播錯誤資訊 YouTube禁上傳1周

YouTube以澳洲天空新聞網上載錯誤疫情訊息為由，禁止對方在平台上載影片7日。YouTube並未透露澳洲天空新聞網具體違規內容，但警告若3次警告便會永久封鎖平台。YouTube表示，平台反對傳播或造成實際傷害的錯誤疫情訊息。

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澳洲天空新聞網（Sky News Australia）資深主持人瓊斯（Alan Jones）在節目中發表關於疫情的具爭議性言論，包括稱新南威爾士州的衛生總監尚特（Kerry Chant）為「白癡村夫」（village idiot）等。

YouTube禁止澳洲天空新聞網上周四（29日）起上載視頻1周，並警告若在90天內受到3次警告，便會永久刪除賬戶。不過，YouTube並未透露頻道具體違規內容，僅表示許多違規影片已被刪除。

YouTube發言人表示，平台根據當地和全球衛生局制定的疫情政策建立新冠肺炎醫療錯誤政策措施，阻止傳播或會造成實際傷害的錯誤訊息。YouTube不允許任何人在平台發布否認疫情，或鼓勵他人使用羥氯喹（hydroxychloroquine）或伊維菌素（ivermectin）藥物治療或預防新冠肺炎內容。澳洲天空新聞網證實禁令，指已發現有舊影片不符合YouTube政策，會認真對待，但反對旗下有主持人否認疫情存在。

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澳洲天空新聞網YouTube頻道有185萬用戶訂閱，在澳洲以外地區亦有民眾訂閱。其頻道近2年訂閱人數急增，高於其他所有澳洲傳媒，其中1條最受歡迎影片有460萬觀看次數，內容正是瓊斯主持﹑關於疫情節目。澳洲今年2月要求Google等科企轉載新聞時，需向新聞機構付費，外界預料禁令將影響澳洲天空新聞網收入。

責任編輯：李俊儀