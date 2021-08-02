Square斥資290億美元　收購Afterpay

Twitter聯合創辦人Jack Dorsey於2009年成立的支付服務提供商—Square，將斥資290億美元收購澳洲科技金融科技公司，預料交易將於2022年第一季完成。

綜合報道，Square創辦人及行政總裁Jack Dorsey在聲明中表示，Square和Afterpay擁有共同目標，創造更公平、更容易的金融系統。據聯合聲名顯示，交易將直接透過換股完成，而收購價約290億美元，Afterpay股東將在公司合併，持約18.5%股份。

Afterpay於2015年成立，為消費者提供分期付款、「先買後付（Buy Now, Pay Later, BNPL）」，並分別在澳洲、英國、加拿大、美國、意大利及法國等都有業務，目前在全球擁有逾1300名員工。

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責任編輯：黎淑雯