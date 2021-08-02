【新冠疫苗】Moderna輝瑞向歐盟加價 多達兩成半

目前多國都計劃為民眾接種第3劑新冠疫苗，更積極與輝瑞和Moderna洽購新冠疫苗。路透社報道，輝瑞與Moderna兩間藥廠供應給歐盟的新冠疫苗加價，升幅更多達兩成半。

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路透社引述英媒指，輝瑞（Pfizer）與Moderna在最新與歐盟簽署的合約，顯示藥廠到了2023年要向歐盟各國供應最多21億劑新冠疫苗。

每劑輝瑞疫苗由15.5歐元（約143港元）加價至19.5歐元（約180港元），升幅達到25.8%。而Moderna疫苗本來售價約為19歐元（約175港元），也加價約13%至大約21.5歐元（約198港元），升幅也十分顯著。

據悉，Moderna與歐盟本來以每劑24歐元（約221.5港元）的價格達成協議，但由於歐盟的疫苗訂購量增加，最終加價幅度回落。

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輝瑞拒絕評論與歐盟新合約的疫苗售價，僅表示除了歐盟發布的合約内容以外，輝瑞不會對機密内容作出評論。而歐盟與Moderna都未有回應報道内容。

歐盟委員會上周表示，歐盟有望在夏天完結前達到最少7成的成人完成疫苗接種的目標。歐盟今年5月更表示，期望輝瑞等4間藥廠在9月底之前可再供應超過10億劑疫苗給歐盟。

責任編輯：鄭錦玲