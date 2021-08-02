【世界500強】沃爾瑪蟬聯《財富》世界500強榜首　蘋果成最賺錢公司

▲ 沃爾瑪蟬聯《財富》世界500強榜首 蘋果成最賺錢公司

《財富》雜誌公布2021年世界500強排行榜，沃爾瑪（美：WMT）以5591.51億美元的營業收入位列榜首，連續第八年成為全球最大公司。中國國家電網有限公司（STATE GRID）重回第二名，營業收入達3866.18億美元，亞馬遜（美：AMZN）則以3860.64億美元收入排名第三。

蘋果成最賺錢公司

至於盈利方面，蘋果（美：AAPL）以574.11億美元的利潤排名第一，收入方面亦排在第六位。緊隨其後的是沙特阿美（Saudi Aramco）以及軟銀集團，兩間公司利潤分別為492.87億以及470.53億美元。而工行、建行及農行三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。此外，微軟（美：MSFT）、谷歌母公司Alphabet和Facebook（美：FB）在利潤榜上分別排名第五、第七和第十。

七間互聯網企業上榜 小米上升最快

今年上榜的互聯網相關公司共有七家，包括亞馬遜、Alphabet、Facebook，以及京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 以及小米 （01810） ，排名較去年均有提升，當中提升幅度最大的是小米，上升84位。

另外，電動車巨頭Tesla（美：TSLA）以及Netflix（美：NFLX）亦首次上榜，分別排名第392位及第484位。

《財富》表示，受新冠疫情影響，今年世界500強排行榜的進入門檻下跌，同事企業利潤亦錄得大幅跌落，今年所有上榜公司的淨利潤總和為1.6萬億美元，按年大幅下跌20%，是自2009年以來最大跌幅。

《財富》2021年世界500強前十名

排名 公司名稱 營業收入（億美元） 國家 1 沃爾瑪 5591.51 美國 2 國家電網有限公司 3866.18 中國 3 亞馬遜 3860.64 美國 4 中石油 2839.58 中國 5 中石化 2837.28 中國 6 蘋果公司 2745.15 美國 7 CVS Health 2687.06 美國 8 United Health Group 2571.41 美國 9 豐田汽車 2567.22 日本 10 大眾公司（Volkswagen） 2539.65 德國

《財富》2021年世界500強利潤前十名

排名 公司名稱 利潤（億美元） 國家 1 蘋果公司 574.11 美國 2 沙特阿美 492.87 沙特阿拉伯 3 軟銀集團 470.53 日本 4 中國工商銀行 457.83 中國 5 微軟 442.81 美國 6 巴郡 425.21 美國 7 Alphabet 402.69 美國 8 中國建設銀行 392.83 中國 9 中國農業銀行 312.93 中國 10 Facebook 291.46 美國

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記者：梁安琪