【世界500強】沃爾瑪蟬聯《財富》世界500強榜首　蘋果成最賺錢公司

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《財富》雜誌公布2021年世界500強排行榜，沃爾瑪（美：WMT）以5591.51億美元的營業收入位列榜首，連續第八年成為全球最大公司。中國國家電網有限公司（STATE GRID）重回第二名，營業收入達3866.18億美元，亞馬遜（美：AMZN）則以3860.64億美元收入排名第三。
蘋果成最賺錢公司
至於盈利方面，蘋果（美：AAPL）以574.11億美元的利潤排名第一，收入方面亦排在第六位。緊隨其後的是沙特阿美（Saudi Aramco）以及軟銀集團，兩間公司利潤分別為492.87億以及470.53億美元。而工行、建行及農行三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。此外，微軟（美：MSFT）、谷歌母公司Alphabet和Facebook（美：FB）在利潤榜上分別排名第五、第七和第十。
七間互聯網企業上榜 小米上升最快
今年上榜的互聯網相關公司共有七家，包括亞馬遜、Alphabet、Facebook，以及京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 以及小米 （01810） ，排名較去年均有提升，當中提升幅度最大的是小米，上升84位。
另外，電動車巨頭Tesla（美：TSLA）以及Netflix（美：NFLX）亦首次上榜，分別排名第392位及第484位。
《財富》表示，受新冠疫情影響，今年世界500強排行榜的進入門檻下跌，同事企業利潤亦錄得大幅跌落，今年所有上榜公司的淨利潤總和為1.6萬億美元，按年大幅下跌20%，是自2009年以來最大跌幅。
《財富》2021年世界500強前十名
|排名
|公司名稱
|營業收入（億美元）
|國家
|1
|沃爾瑪
|5591.51
|美國
|2
|國家電網有限公司
|3866.18
|中國
|3
|亞馬遜
|3860.64
|美國
|4
|中石油
|2839.58
|中國
|5
|中石化
|2837.28
|中國
|6
|蘋果公司
|2745.15
|美國
|7
|CVS Health
|2687.06
|美國
|8
|United Health Group
|2571.41
|美國
|9
|豐田汽車
|2567.22
|日本
|10
|大眾公司（Volkswagen）
|2539.65
|德國
《財富》2021年世界500強利潤前十名
|排名
|公司名稱
|利潤（億美元）
|國家
|1
|蘋果公司
|574.11
|美國
|2
|沙特阿美
|492.87
|沙特阿拉伯
|3
|軟銀集團
|470.53
|日本
|4
|中國工商銀行
|457.83
|中國
|5
|微軟
|442.81
|美國
|6
|巴郡
|425.21
|美國
|7
|Alphabet
|402.69
|美國
|8
|中國建設銀行
|392.83
|中國
|9
|中國農業銀行
|312.93
|中國
|10
|291.46
|美國
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記者：梁安琪