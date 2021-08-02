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【長者優惠】1957年出生者今日起可申請「樂悠咭」 明年可享2元乘車優惠

理財智慧 16:07 2021/08/02

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政府將在明年2月27日開始，將長者及合資格殘疾人士的公共交通票價優惠計劃，即2元乘車優惠，合資格年齡由65歲下調至60歲。政府今日(2日)宣布，1957年出生的合資格人士可於今日至8月31日期間，可申請專為長者及合資格殘疾人士而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

疑出現拒收兼無故扣錢　Tap&Go：與合作伙伴找到原因並已作出改善 【下一頁

合資格人士可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格遞交申請。手機應用程式、申請表格（不設免郵費回郵信封），以及派發紙本申請表格（附有免郵費回郵信封）的指定地點名單已載於「樂悠咭」網頁。在接獲填妥的申請後，「樂悠咭」將在4星期內郵寄至申請人的通訊地址。政府亦會資助申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人無須向八達通卡有限公司提交任何申請費用。

【著數優惠】點樣攞到姜濤親筆簽名紀念品? 憑PayMe消費滿100元有機會贏500元 【下一頁

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。而在實施日期前獲發的「樂悠咭」只可作一般成人八達通卡使用。另外，1958年或以後出生的合資格人士，則順序按時間表日期申請。

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責任編輯：羅浩濂

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