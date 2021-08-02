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疑出現拒收兼無故扣錢　Tap&Go：與合作伙伴找到原因並已作出改善

理財智慧 15:29 2021/08/02

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第一期電子消費券於8月1日起正式領取，首批合資格市民（7月17日或之前成功申請及合資格人士）可收取2,000元款項。有不少網民表示，以Tap&Go領取消費券付款不成功，並出現「未買先扣」的扣錢情況；亦有人長時間未能開啟程式付款，有網民直斥：「入去要等，個個step都要load，唔講以為返左去2001年」，Tap&Go今早在Facebook專頁上表示，已與合作伙伴找到原因並作出改善。

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有網民指出，自己在不同店舖購物，以Tap&Go作付款，未料出現拒收情況，甚至疑出現「未買先扣」情況。有網民發現，雖然以Tap&Go作付款出現拒收，但系統仍無故扣款，「被你哋扣咗錢，但商戶又話收唔到錢，Tag &go會有咩程序退返錢比我地？」

今早，Tap&Go在Facebook專頁上表示,已與合作伙伴找到原因並作出改善。「有見部份客戶未能順利使用消費券付款，我們與合作伙伴找到原因並已作出改善，讓付款功能逐步恢復正常。對於造成您的不便我們深感抱歉。再次多謝您對「拍住賞」的支持，我們會不斷改進為您提供更好的支付體驗。」

不過，網民對解釋似乎不太受落，直斥官方仍未找出解決法，並有數百則留言是針對付款問題，「買嘢商户話交易失敗，跟住再比多次錢成功左，但返到屋企check發現扣左2次錢」、「先唔講用唔用到，我連想睇卡號，都要無限輪迴排隊，到睇到卡號加google pay，又一直收唔到驗証碼」、「交易失敗時你扣多咗錢，28880000 又打唔通直接 cut 線，你想點？」

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責任編輯：黎淑雯

DJ 財務自由 電子消費券 編輯 Google Facebook

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