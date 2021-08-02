芯片股造好　中芯vs華虹半導體vs台積電點樣揀？

芯片股今早造好，中芯國際 （00981） 半日升1.6%，報27.6元；華虹半導體 （01347） 半日靠穩，報49.3元。有散戶投資者留言提問，在幾隻芯片股之中，中芯、華虹半導體、及台積電（TSMC），哪一隻較值得持有。芯片短缺的情況，又會持續多久？

《ET開市直擊》足本版（開聲聽↓）

00：41 - 外圍市況速報

02：02 - 聯儲局秋季縮減買債規模？對股市有何影響？

04：43 - 港股市況速報＋北水盤路

05：52 - 港股8月市況分析 中美對企業境外上市企業監管解讀

12：16 - 港交所 （00388） 股價前景分析

17：37 - 和記電訊香港 （00215） 現價可買收特別息？

20：11 - 港股開市前市況速報

21：02 - ET個股推介：中電 （00002）

24：02 - 股票分析：滙豐 （00005） 業績前分析及買賣策略

28：00 - 股票分析：物管股＋本地地產股

09：04 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析

32：15 - 港股開市後市況速報

36：21 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景分析

39：35 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景分析

42：20 - 股票分析：恒大物業 （06666） 股價前景分析

45：27 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析

47：25 - 股票分析：中芯國際 （00981） vs華虹半導體 （01347） vs TSMC股價前景分析

47：25 - 股票分析：小米集團 （01810） 股價前景分析

52：34 - 股票分析：晶門半導體 （02878） 股價前景分析

54：05 - 股票分析：東岳集團 （00189） 股價前景分析

56：20 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景分析

59：45 - 股票分析：中國海外 （00688） 股價前景分析

01：02：30 - 港股開市後市況速報

01：02：48 - 財經日誌提提你