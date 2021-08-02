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約翰遜再做爸爸 聖誕節或收大禮

環球社會熱點 14:28 2021/08/02

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英國首相約翰遜妻子西蒙茲上周六（31日）宣布再度懷孕，將迎來他們的第2個寶寶。西蒙茲亦透露，曾於今年年初流產，對於能夠再次懷孕感到幸福。約翰遜與西蒙茲及首名妻子已育有5名子女，如今將榮陞成6子之父。

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約翰遜（Boris Johnson）妻子西蒙茲（Carrie Johnson）於上周六在Instagram宣布再度懷孕，預產期為今年聖誕節。她同時指，今年年初曾經流產，讓她十分傷心，對於能夠再次懷孕而感到非常幸福，但同時緊張萬分。

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約翰遜過去兩任妻子

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西蒙茲於去年4月底迎來新生命，約翰遜為兒子改名Wilfred Lawrie Nicholas Johnson，其中Wilfred取自約翰遜的祖父Wilfred Johnson，而Nicholas則是取自約翰遜在留院時兩位主診醫生Dr Nick Price和Prof Nick Hart，以表對他們的感激。

辛偉誠嫌英旅遊限制太嚴 私下力勸約翰遜放寬 【下一頁】

約翰遜與首任妻子莫斯廷歐文（Allegra Mostyn-Owen）育有4名子女，西蒙茲亦即將為他誕下第2個寶寶，約翰遜將成為6名子女的爸爸。

責任編輯：郭麗明

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