反防疫措施示威釀警民衝突 柏林600人被捕

德國有數千民眾周末無視法庭的示威禁令，聚集首都柏林參與反防疫措施示威。德國警方派出過千名防暴警察到場，示威期間爆發警民衝突，警方出動水炮車驅散示威者並拘捕約600人。

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由於Delta變種（印度首先發現）正於德國蔓延，法官早前拒絕批准多場定於周末的示威集會舉行。

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但大量民眾周末堅持上街參與由反對防疫措施組織「Querdenker」發起的示威，警方估計到場示威人數料達5,000人。從現場照片可見，大量高舉寫有「自由」等標語的示威者都沒有佩帶口罩，也並未與同場人士保持社交距離。

警方嚴陣以待，派2,000名防暴警員到場執法和驅散示威者。警方聲稱示威者於夏洛滕堡（Charlottenburg）聚集期間無視路障，又侮辱和攻擊在場警員。

柏林警方更於社交媒體Twitter發文，譴責示威者試圖衝破警方防綫並迫使警員撤退，因此警方當時出動刺激物、警棍甚至水炮車來武力驅散示威者。警方拘捕約600人，同時扣留多人以記錄他們的個人資料。

責任編輯：鄭錦玲