  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (一) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反防疫措施示威釀警民衝突 柏林600人被捕

環球社會熱點 13:16 2021/08/02

分享：

德國有數千民眾周末無視法庭的示威禁令，聚集首都柏林參與反防疫措施示威。德國警方派出過千名防暴警察到場，示威期間爆發警民衝突，警方出動水炮車驅散示威者並拘捕約600人。

【美國疫情】福西警告Delta變種威脅 強調不會再封城 【下一頁】

【美國疫情】佛州佔五分一新確診 仍禁學校頒口罩令 【下一頁】

由於Delta變種（印度首先發現）正於德國蔓延，法官早前拒絕批准多場定於周末的示威集會舉行。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

但大量民眾周末堅持上街參與由反對防疫措施組織「Querdenker」發起的示威，警方估計到場示威人數料達5,000人。從現場照片可見，大量高舉寫有「自由」等標語的示威者都沒有佩帶口罩，也並未與同場人士保持社交距離。

警方嚴陣以待，派2,000名防暴警員到場執法和驅散示威者。警方聲稱示威者於夏洛滕堡（Charlottenburg）聚集期間無視路障，又侮辱和攻擊在場警員。

柏林警方更於社交媒體Twitter發文，譴責示威者試圖衝破警方防綫並迫使警員撤退，因此警方當時出動刺激物、警棍甚至水炮車來武力驅散示威者。警方拘捕約600人，同時扣留多人以記錄他們的個人資料。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
今日
【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
【美國疫情】福西警告Delta變種威脅 強調不會再封城
今日
【美國疫情】福西警告Delta變種威脅 強調不會再封城
【新冠疫苗】英國擬打增強劑 3200萬人合資格
今日
【新冠疫苗】英國擬打增強劑 3200萬人合資格
東南亞多國確診颷 越南多地延長封城
今日
東南亞多國確診颷 越南多地延長封城
辛偉誠嫌英旅遊限制太嚴 私下力勸約翰遜放寬
今日
辛偉誠嫌英旅遊限制太嚴 私下力勸約翰遜放寬

你可能感興趣

【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
今日 13:53
【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診
【美國疫情】福西警告Delta變種威脅 強調不會再封城
今日 12:46
【美國疫情】福西警告Delta變種威脅 強調不會再封城
【新冠疫苗】英國擬打增強劑 3200萬人合資格
今日 13:05
【新冠疫苗】英國擬打增強劑 3200萬人合資格
傳染病 疫情 遊行集會 德國 柏林 口罩 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診

下一篇文章

【新冠疫苗】英國擬打增強劑 3200萬人合資格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】前伊朗柔道選手奪銀 獎牌獻「世仇」以色列
【東京奧運】前伊朗柔道選手奪銀 獎牌獻「世仇」以色列
【東京奧運】第9日誕25金 見證百米男飛人誕生
【東京奧運】第9日誕25金 見證百米男飛人誕生
新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間14:00）
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？