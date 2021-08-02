【東京奧運】Snapchat東奧AR濾鏡登場　用戶遙距跟東奧選手練習

▲ Snapchat 新推出AR濾鏡，用戶可跟運動員一起鍛練以感受東京奧運氣氛。

2020東京奧運會正進行得如火如荼，觀眾除了可在電視機前觀賞賽事外，現時更可採用社交媒體Snapchat 新推出的AR濾鏡進行運動練習， 跟運動員一起鍛練以感受氣氛。

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Snapchat近日推出了一款名為「Train like an Olympian」的AR濾鏡，讓用戶即使未能身在現場亦能參與東奧。該濾鏡設有計時功能，用戶必須在時間完結前完成三個運動項目的練習，待鍛煉結束後便會呈現虛擬煙花以作獎勵。

Snapchat母公司Snap的行政總裁Evan Spiegel稱，他們深知民眾熱愛體育運動，而Snapchat 為體育迷提供了互動的平台，期望此新濾鏡可為用戶及其支持的運動員建立聯繫。

Snapchat上載奧運節目 鼓勵觀眾努力實現目標

同時，國際奧委會亦在Snapchat上載了一些有關奧運的節目，其中「Best of Olympics」記錄了頂級運動員和歷屆奧運會的故事；以及國際奧委會的原創節目「Unleash the New」，當中分享了5名運動員的故事以鼓勵觀眾努力達成目標，而這些運動員將參與是次奧運的新項目，包括3人籃球和滑板等。

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責任編輯：陳泳如