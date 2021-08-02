  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (一) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診

環球社會熱點 13:53 2021/08/02

分享：

東京奧運比賽正如火如荼開展，但日本新冠疫情未見緩和跡象。日本政府周一（2日）擴大經緊急狀態宣言地區至6地，同時將5個地區納入重點措施地區。日本人氣偶像女團AKB48亦有多名成員確診，其中年紀最小的僅14歲。

日本4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬 【下一頁】

日本政府周一起，將琦玉、千葉、神奈及大阪4地納入緊急狀態宣言地區，令宣言地區增至6個。緊急狀態宣言下，連同東京及沖繩地區餐廳一律禁止提供酒類飲品。

確診AKB48成員一覽

    點擊圖片放大
    +6
    +5

日本當局為抑制疫情蔓延，將重點措施實施地區擴展至北海道、石川、京都、兵庫及福岡5個地區。緊急狀態宣言及重點措施合共實施對象增至11地，會在8月31日屆滿。

日本東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態 【下一頁】

日本疫情持續，周日（1日）宣布新增逾萬人確診，是當地連續第4日單日確診人數超過1萬。同日女團AKB48亦確認，7名成員確診。其中4人上周五（30日）開始出現發燒症狀，上周六（31日）PCR核酸測試結果呈陽性證實確診，其餘3人亦分別在周末開始發燒。確診者中年紀最小的是徳永羚海，年僅14歲。

AKB48所屬公司發表聲明表示，因有成員確診取消多個音樂會及活動。由於目前難以確認密切者人數，公司已要求曾與確診成員接觸人士都需自我隔離。AKB48成員田北香世子曾於7月確診，一度需入院接受治療。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬
2021/07/30
【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
2021/07/28
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
【東京奧運】日本成績好 帶動紀念品銷情
2021/07/28
【東京奧運】日本成績好 帶動紀念品銷情
【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗
2021/07/27
【日本疫情】東京確診創新高 奧運相關再增7宗
【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕
2021/07/28
【東京奧運】第5日產生23金 東道主日本打開棒球序幕

你可能感興趣

【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬
21:14 2021/07/30
【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
18:01 2021/07/28
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
【東京奧運】日本成績好 帶動紀念品銷情
14:56 2021/07/28
【東京奧運】日本成績好 帶動紀念品銷情
疫情 日本 新冠肺炎疫情 東京 京都 沖繩 大阪 北海道

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間14:00）

下一篇文章

反防疫措施示威釀警民衝突 柏林600人被捕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】前伊朗柔道選手奪銀 獎牌獻「世仇」以色列
【東京奧運】前伊朗柔道選手奪銀 獎牌獻「世仇」以色列
【東京奧運】第9日誕25金 見證百米男飛人誕生
【東京奧運】第9日誕25金 見證百米男飛人誕生
新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間14:00）
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
【泰國疫情】死亡慘況堪比南亞海嘯 殮房唔夠用
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？