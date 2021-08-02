【日本疫情】緊急狀態擴至6區 AKB48多人確診

東京奧運比賽正如火如荼開展，但日本新冠疫情未見緩和跡象。日本政府周一（2日）擴大經緊急狀態宣言地區至6地，同時將5個地區納入重點措施地區。日本人氣偶像女團AKB48亦有多名成員確診，其中年紀最小的僅14歲。

日本4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬 【下一頁】

日本政府周一起，將琦玉、千葉、神奈及大阪4地納入緊急狀態宣言地區，令宣言地區增至6個。緊急狀態宣言下，連同東京及沖繩地區餐廳一律禁止提供酒類飲品。

確診AKB48成員一覽

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日本當局為抑制疫情蔓延，將重點措施實施地區擴展至北海道、石川、京都、兵庫及福岡5個地區。緊急狀態宣言及重點措施合共實施對象增至11地，會在8月31日屆滿。

日本東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態 【下一頁】

日本疫情持續，周日（1日）宣布新增逾萬人確診，是當地連續第4日單日確診人數超過1萬。同日女團AKB48亦確認，7名成員確診。其中4人上周五（30日）開始出現發燒症狀，上周六（31日）PCR核酸測試結果呈陽性證實確診，其餘3人亦分別在周末開始發燒。確診者中年紀最小的是徳永羚海，年僅14歲。

AKB48所屬公司發表聲明表示，因有成員確診取消多個音樂會及活動。由於目前難以確認密切者人數，公司已要求曾與確診成員接觸人士都需自我隔離。AKB48成員田北香世子曾於7月確診，一度需入院接受治療。

責任編輯：李俊儀