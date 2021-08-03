【美股期貨】道指期貨升76點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

油價急挫逾3%，道指隔晚跌97點，至於美股期貨於周二亞洲時段向好，其中道指期貨升76點；納指期貨升近0.1%。美國今日將公布6月工廠訂單、耐用品訂單終值。

即市走勢︰

【12：03】道指期貨升76點，報34797點；標指期貨升7點，報4387點；納指期貨升13點或近0.1%，報14965點。

【09：00】阿里巴巴今日放榜 上季盈利料持平 外界關注監管影響及新業務投資

==以下8月2日（周一）股市==

美國參議院就1萬億美元基建法案達成一致，最快本周表決，加上美企普遍績佳，及長債息持續低迷，美股三大指數早段上漲，道指破頂 ； 惟其後受油價跌勢加劇等不利因素拖累，道指與標指由升轉跌，納指則反覆靠穩。

即睇美股收市：

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紐約期油一度急挫4.55%，截至今晨4時挫3.42%，報71.42美元。倫敦布蘭特期油價格回落3.1%。外電報道，沙特阿拉伯、科威特及阿聯酋在7月增加石油出口 ； 另外中國7月財新製造業採購經理指數（PMI）報50.3，遜預期，憂慮中國對石油需求可能放緩，都不利油價。

道指收跌97點，報34838點；納指升8點，收報14681點；標指跌8點，報4387點。美滙報92.102。

德國30年期債息跌穿零水平，是自今年2月5日以來首次，美國10年期債息同樣下跌，報1.175厘。

Square（美：SQ）公布總值2200億港元的世紀收購，收購澳洲金融科技支付公司Afterpay。Square股價一度炒高4.4%，收市只微升0.6%。

疫苗開發商在最新的供應合約中提高疫苗價格，輝瑞股價漲2.7%，莫德納（Moderna）則先升後跌2%，在美國預託證券市場交易的德國BioNTech漲3.6%。

美國聯儲局周一（8月2日）逆回購工具使用規模為9,213億美元，脫離上周五以1.0393萬億美元錄得的歷史最高位。

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焦點新聞：

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即市走勢：

【02：55】道指升3點， 納指升56點或0.4%，標指升5點

【02：31】紐約 9月原油期貨收跌2.69美元，跌幅3.64%，報71.26美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收跌2.52美元，跌幅3.34%，報72.89美元

【02：24】道指升8點， 納指升55點或0.4%，標指升2點；國際油價跌逾3%，紐約期油力守71美元關， 暫跌3.8%， 報71.11美元

【01：52】紐約 12月黃金期貨收漲0.3%，報1822.20美元

【01：47】道指轉跌7點，納指則升逾0.3%或52點， 報14724點，標指升6點

【01：06】美股三大指數微升， 道指升22點， 報34957點，早段曾一度升256點或0.7%，至高見35192點；納指升54點或0.4%，報4727點；標指升4點

電動車巨頭Tesla （美：TSLA）升4.8%；Square（美：SQ）漲逾1成，公司發布2021年第二季度財報，總淨營收為46.8億美元，同比增長143%；淨利潤為

2.04億美元，超出分析師預期，而上年同期淨虧損1148萬美元。

【22：50】10年期美債息突插穿1.2厘水平，納指升幅擴至0.5%。

【21：48】Square升逾8%。

【21：30】美股開市，道指高開170點，35105點，納指升0.5%，報14737點，標指升19點，報4415點。

【20：10】道指期貨升115點，納指期貨升近0.5%。

【18：31】道指期貨升163點，納指期貨升0.5%。歐股維持上漲，英法股市升0.9%及0.7%，德股升0.1%。

【17：13】美股期貨向上，三大指數期貨升0.5%至0.6%。

【17：09】Square（美：SQ）斥資290億美元收購澳洲Afterpay，盤前跌逾4%。

【17：05】滙豐 （00005） 倫敦股價上升，最新升0.8%，報400.55便士。

【16：30】歐元區7月製造業PMI終值62.8，好過預期；德國7月製造業PMI終值： 65.9，亦好過預期；英國7月製造業PMI 60.4，符合預期；法國7月製造業PMI終值58，差過預期，亦為2月以來最低水平。

【15：01】歐洲股市開市早段普遍上漲，德國DAX指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.31%，富時100指數漲0.71%。

【12：59】美股期貨上升，道指、標指、納指期貨升0.4%至0.5%。

【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

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