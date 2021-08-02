【美股期貨】歐元區PMI勝預期歐股向上　美股期貨上升

市場流動性嚴重過剩，美國聯儲局公布，金融機構對隔夜逆回購工具的需求達到1.04萬億美元，是首次突破1萬億美元，反映市場有大量現金尋找出路。本週重點國際財經大事包括週五公布的美國 7 月非農報告、美國7月ISM 製造業 PMI、美股財報發布，當中市場最關注美國7月非農報告。

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亞太區股市今早造好，美股期貨在亞洲交段時段向上，升0.4%至0.5%。

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焦點新聞：

Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay 最快明年首季完成

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228% 首7月交付升388%、股價升逾一成

【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級 目標價180元

聯儲局逆回購需求 有史以來首次突破1萬億美元

即市走勢：

【17：13】美股期貨向上，三大指數期貨升0.5%至0.6%。

【17：09】Square（美：SQ）斥資290億美元收購澳洲Afterpay，盤前跌逾4%。

【17：05】滙豐 （00005） 倫敦股價上升，最新升0.8%，報400.55便士。

【16：30】歐元區7月製造業PMI終值62.8，好過預期；德國7月製造業PMI終值： 65.9，亦好過預期；英國7月製造業PMI 60.4，符合預期；法國7月製造業PMI終值58，差過預期，亦為2月以來最低水平。

【15：01】歐洲股市開市早段普遍上漲，德國DAX指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.31%，富時100指數漲0.71%。

【12：59】美股期貨上升，道指、標指、納指期貨升0.4%至0.5%。

【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

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