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【美股期貨】亞股造好美股期貨向上　本周聚焦非農報告

股市 13:05 2021/08/02

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市場流動性嚴重過剩，美國聯儲局公布，金融機構對隔夜逆回購工具的需求達到1.04萬億美元，是首次突破1萬億美元，反映市場有大量現金尋找出路。本週重點國際財經大事包括週五公布的美國 7 月非農報告、美國7月ISM 製造業 PMI、美股財報發布，當中市場最關注美國7月非農報告。

    點擊圖片放大

亞太區股市今早造好，美股期貨在亞洲交段時段向上，升0.4%至0.5%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞：

Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay　最快明年首季完成

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228%　首7月交付升388%、股價升逾一成

【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級　目標價180元

聯儲局逆回購需求　有史以來首次突破1萬億美元

即市走勢：

【12：59】美股期貨上升，道指、標指、納指期貨升0.4%至0.5%。

【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

美股 美國 標準普爾500指數 美國聯儲局 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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【港股市況】恒指午後升近300點26200點徘徊　港交所升近4%（不斷更新）

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