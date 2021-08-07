【美股收市】新職超預期 道指收漲144點 與標指同破頂 憂收水納指軟

美國上月職位增長創近一年最快增速，失業率下降速度亦快過預期。市場憧憬經濟復甦，道指及標指周五均創歷史新高，但這同時意味聯儲局有條件啟動收水，科技股跑輸大市；金價急跌超過2%。

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)周五建議，聯儲局應該在8個月內，結束購買債券計劃。

美股個別發展，道指收市升144點，報35208點；標指升7點，報4436點；納指跌59點，報14835點。金價大跌2.5%，低見1,758.8美元。

受惠債息向上，銀行股普遍上漲，標指銀行股指數抽高2.7%。高盛股價漲3.6%，摩根大通漲2.8%，美國國際集團(AIG)急彈4.7%。

美國總統拜登表示， 7月非農就業報告超出預期，表明經濟政策正在發揮作用。他敦促國會推進立法，將數萬億美元用於公共工程、教育和其他優先事項。

美國國會參議員對總值1萬億美元的跨黨派基建議案修訂內容仍存分歧，民主黨籍參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)決定，在周六舉行特別會議，期望達成本周就議案程序作出表決的目標。

【美股分析】美銀首席策略師料標指 年底見3800點14%下跌空間

【儲局官員】卡普蘭促聯儲局8個月內終止買債

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即市走勢︰

【02：31】紐約9月原油期貨收跌0.81美元，跌幅1.17%，報68.28美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收跌0.59美元，跌幅0.83%，報70.7美元

【02：02】道指升146點或0.4%, 報35210點，納指跌58點或0.4%, 標指升8點

【01：55】紐約 12月黃金期貨收跌2.5%，報1763.10美元，為7月28日以來首次收於1800美元下方

【01：16】聯儲局周五（8月6日）逆回購工具使用規模為9521億美元。

【00：46】道指升135點或0.4%, 報35199點，納指跌70點或0.5%, 標指升6點, 報4435點

【00：29】疫苗股諾瓦瓦克斯（NVAX）跌幅擴大至20%，跌穿190美元，該公司此前再度推遲向美國食品藥品管理局（FDA）申請緊急使用其新冠肺炎疫苗。

【23：10】10年期債息升穿1.3厘。

【22：54】道指升114點，納指跌0.6%。

【22：45】【美國經濟】美6月批發庫存月增1.1% 高過預期

【22：01】道指漲98點，納指跌0.3%。

【22：00】就業市場復甦好過預期，美滙跳升報92.69，10年期債息亦急漲，報1.287厘。

【21：30】美股開市，道指升115點，道指跌0.2%，標指升5點。

【21：04】納指期貨跌0.5%。

【20：45】【美國經濟】美國7月非農就業人數增加94.3萬人 失業率降至5.4% 均好於預期【18：51】道指期貨升29點，納指期貨跌22點或0.15%。

【17：04】美股期貨向下，道指及標指期貨現跌0.01%，納指期貨跌0.08%。

【16：56】觀望美國非農數據，歐股早段下滑，但仍為5月以來最好一周表現。歐洲STOXX 600指數連升4日後，現下跌0.2%，但指數本周仍升1.6%。德國DAX指數漲0.1%，法國CAC40指數現跌0.1%，富時100指數漲0.04%。

【12：30】美股期貨向下，道指期貨跌0.1%、標指及納指期貨亦輕微向下。

【09：00】【美股焦點】Beyond Meat第二季虧損擴闊遜預期 盤後跌逾半成

==以下8月5日（周四）股市==

美國上周首次申請失業救濟金人數減至38.5萬人，按周減少1.4萬人，為連續兩周下降，表明勞動力市場有所改善，美股向好，納指及標指破頂收市，道指站穩35000大關。市場觀望周五將公布非農業就業職位數據。高盛上調標指今年底目標至4700點，上升空間約7%。

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道指收市升271點，報35064點；納指升114點，報14895點；標指升26點，報4429點。消閒娛樂股受捧，迪士尼漲2.4%，永利度假村（Wynn Resorts）及郵輪集團嘉年華（Carnival）分別漲8.3%及7.2%。

歐股輾轉造好，Stoxx 600收市彈升0.37%，旅遊休閒股攀升1.53%。

市場避險情緒降溫，金價回軟。紐約期金收市跌5.6美元，報1808.9美元。美滙指數報92.26，10年期債息報1.223厘。

投資者關注企業財報與儲局官員講話。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）強調，他展望美國經濟將有明顯復甦，加上勞動市場改善，聯儲局理應提前退市，啟動縮減量寬措施。

強勁的財報季度推升美股，影響蓋過了對Delta變異毒株，以及中國監管措施和貨幣刺激措施可能減碼的擔憂。

美國參議院共和黨人預計周末，對對5500億美元跨黨派基礎設施法案投票。

此外，美6月貿易逆差擴闊至757億美元，超出市場預期，按月擴闊7%。

聯儲局理事沃勒：或比其他人預測更早撤離寬鬆政策

【美股分析】高盛上調標指今年底目標 看4700點約7%上升空間

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焦點新聞︰

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟降至38.5萬人 持續申領人數疫後首跌穿300萬

儲局副主席克拉里達 ： 今年稍後或減買債 2023年才加息

【美股業績】Moderna第2季收入43.5億美元 接種新冠疫苗第二針6個月後有效率93%

【電動車】拜登將於今日簽署行政命令 目標2030年電動車銷量佔國內市場5成

【議息結果】英倫銀行維持利率不變 稱或有必要適度收緊貨幣政策

即市走勢︰

【02：49】道指升186點或0.5%，報34978點；納指升100點或0.7%， 報14881點；標指升16點或0.4%， 報4419點

【02：31】紐約 9月原油期貨收漲0.94美元，漲幅1.38%，報69.09美元。倫敦布蘭特9月原油期貨收漲0.91美元，漲幅1.29%，報71.29美元。

【01：52】紐約 12月黃金期貨收跌0.3%，報1808.90美元，受累於美國股指和美債收益率上漲。

【01：29】道指升188點或0.5%，報34980點；納指升94點或0.6%，報14875點，較早時曾創即市新高14888點，升108點或0.7%；標指升14點，報4417點，較早時曾升見4423.05點，較7月29日即市高位4429.97點，僅相差6.92點

【01：18】比特幣突破40,300美元關口，報40,314.22美元，漲幅1.3%。

【01：16】聯儲局在固定利率逆回購中接納了9,443億美元

【00：54】市場消息透露，美國參議院兩黨基建法案的加密資產修正案，將通過稅收籌集約230億美元。

【22：39】道指升171點，納指升逾0.4%。

【22：08】美股升幅擴大，道指升169點，納指及標指齊漲近4%。

【21：30】美股開市，道指升100點，報34893點。標指升10點，報4413點。納指升近0.2%，報14802點。

【21：20】美國6月貿易逆差擴闊至757億美元，超出市場預期，按月擴闊7%，對華貿易逆差278.4億美元，按月擴闊近6%。當中，商品逆差931.7億美元，服務順差174.3億美元。6月出口增長減慢至0.6%，進口增長加快至2.1%。

【20：17】道指期貨升66點，納指期貨升逾0.2%。

【17：52】道指期貨升79點，報34769點。納指期貨升28點，報15101點。標指期貨升10點，報4405點。

【12：13】道指期貨升58點，報34748點；標指期貨升7點，報4402點；納指期貨升17點或0.1%，報15090點。

【12：00】摩根大通據報向私銀客戶推薦比特幣投資基金

【09：00】Uber經調整EBITDA虧損擴至近5.1億美元 股價盤後跌逾4%

==以下8月4日（周三）股市==

美國7月新增就業人數遜預期，反映儘管經濟改善，就業恢復仍然面臨障礙。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）預期，儲局可能在今年較後時間啟動減少買債步伐，2023年開始加息 ； 另外，美國財政部宣布，下周的再融資債券發行規模維持在1260億美元，但預計11月可能削減發債規模。道指挫逾320點，但納指靠穩。

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道指收跌323點，報34792點；標普500指數跌20點，報4402點；納指則升19點，收報14780點。通用汽車（GM）第二季業績遜預期，且未調高今年業績預測，股價收市挫8.8%。

受散戶歡迎的美股綫上交易平台Robinhood（美：HOOD）早段一度急升80%，觸發熔斷，收市仍漲50.4%。截至8月4日，「女股神」Cathie Wood旗下ARK Invest共有3隻ETF持有Robinhood，按上一個交易日計算，持倉市值逾3億美元。

克拉里達表示，相信美國到2022年底將符合加息條件，倘經濟狀況一如聯儲局估計，可望於2023年加息。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）重申通脹上升情況是暫時性，但又指聯儲局毋須再購債，應盡快「收水」，並於明年首季結束計劃。

避險資金流入國債市場，推動債券價格上升，孳息率相應回落，10年美債息報1.175厘；美元反彈，ICE美滙指數回升0.23%，報92.28。

油價3連跌，憂疫情惡化打擊石油需求，紐約期油跌3.4%，報68.15美元，布蘭特期油亦跌2.8%，收報70.38美元。

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即市走勢︰

【23：32】道指跌287點，納指倒升，標指跌18點。

【22：28】道指跌190點，納指跌9點，標指跌13點。

【22：20】美國聖路易斯儲行行長布拉德（James Bullard）昨表示，美國的通脹是暫時性的，但將比大多數人的預期更持久，預計2022年通脹會在2.5至3%之間，由於未來可能有通脹風險，認為應更早開始縮減買債，到明年第一季度完成。

【21：52】Robinhood（美：HOOD）颷升，一度升最多81.6%，高見85美元，盤中二次觸發熔斷，現升45%，報67.59美元。另外，美國10年債息急跌3%，報1.136厘，創今年2月以來新低。道指跌173點，納指升0.07%，標指跌12點。

【21：30】美股開市，道指跌168點，納指跌9點，標指跌14點。

【20：23】道指期貨跌75點，納指期貨跌5點。

【20：15】【美國經濟】美國7月ADP私人就業職位增33萬 不及預期一半 一文看清ADP數據

【18：48】道指期貨跌24點，納指期貨升0.08%，標指期微跌1點。

【12：03】道指期貨跌32點，報34966點；標指期貨跌4點，報4410點；納指期貨跌4點或0.03%，報15042點。

【08：30】Lyft經調整EBITDA首錄盈利、收入勝預期 股價盤後曾升逾6%

【07：53】軟銀據報投資羅氏藥廠握50億美元股份 成為最大投資者之一

==以下8月3日（周二）股市==

美國公布6月工廠訂單增長1.5%，超預期，耐用品訂單終值增0.9%，亦超預期。新冠變種病毒Delta肆虐，市場憂慮拖慢美國經濟復甦步伐；不過，美企業績佳，支持美股反覆回升，標指創收市歷史新高。美國10年債息一度跌至1.15厘水平，其後回穩。

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道指收市升278點或0.8%，報35116點。標指漲0.82%，報4423點。納指升0.55%，收市報14761點。歐股反覆回穩，Stoxx 600收市反彈0.2%，油氣股攀升2.2%，主要受英國石油（BP）業績亮麗，並調升盈利預測的消息帶動，BP股價升5.7%。

美企季績普遍理想，88%的公司報告第二季盈利超預期，支持投資者入市信心。運動用品生產商Under Armour上調全年盈收預測，股價急升7.5%。

美國昨公布，6月工廠定單增長1.5%，勝過市場預期的1%，而5月數據亦向上修訂為增長2.3%。6月耐用品定單（終值）增長0.9%，稍高於預期的0.8%。

被視為聯儲局「鷹派」代表的美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）稱，聯儲局應盡快啟動減買債步伐，因為疫情引致美國經濟進入大幅波動期，轉變為高增長、高生產力、高通脹與高利率時代，貨幣政策要有更大靈活性。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，儘管就業市場持續改善，但仍然期望未來數個月持續出現正面動力，經濟亦需要更多支持才可以完全復甦。

美國半導體公司英偉達Nvidia（美：NVDA）股價受壓，消息指出，基於安全問題憂慮，英國政府考慮阻止英偉達收購ARM的交易。

美國參議院多數黨領袖舒默表示，參議院將在8月休會前完成基礎設施和預算法案。

【芯片大戰】英擬借國安理由 阻英偉達收購Arm

美證監會新任主席重申 加強監管加密貨幣

美SEC主席為比特幣ETF指路：接受嚴格監管

即市走勢︰

【02：33】紐約9月原油期貨收跌0.70美元，跌幅0.98%，報70.56美元。 倫敦布蘭特10月原油期貨收跌0.48美元，跌幅0.66%，報72.41美元

【02：21】Moderna（MRNA.O）漲幅擴大至8%，股價續創新高，市值超1500億美元，成為萬億管理規模的長線價值投資者Baillie Gifford基金第一重倉股。

【02：10】美股中概教育股部分走高，高途（GOTU.N）漲超20%，新東方（EDU.N）漲近7%，好未來（TAL.N）漲近5%。

【02：03】道指升210點或0.6%， 報35048點；納指升31點或0.2%， 報14712點；標指升25點或0.6%， 報4412點

【01：56】紐約 12月黃金期貨收跌0.4%，報1814.10美元。

【01：16】美國聯儲局周二（8月3日）逆回購工具使用規模為9,094億美元

【00：10】道指維持逾百點升幅，標指升越4400關，道指暫升165點或0.5%， 較早段升215點略為收窄；納指升34點或0.2%， 報14715點；標指升20點或0.5%， 報4407點

【23：15】英偉達（NVDA）股價跳水大約5美元，即市從漲約0.6%轉變為下跌逾2.6%。據彭博社報道，英國考慮藉口安全問題阻止英偉達收購半導體設計與軟件公司ARM，可能會更加深入地審查這宗交易。

【22：32】道指最多升95點，現升34點。納指一度升0.3%及跌0.7%，現跌0.4%。

【21：30】美股開市，道指升90點，報34930點，納指升0.1%，報14702點，標指升8點，報4396點。

【18：57】道指期貨升162點，納指期貨升0.1%，標指期貨升17點。美國10年期債息升2.1%，報1.197厘。

【12：03】道指期貨升76點，報34797點；標指期貨升7點，報4387點；納指期貨升13點或近0.1%，報14965點。

【09：00】阿里巴巴今日放榜 上季盈利料持平 外界關注監管影響及新業務投資

==以下8月2日（周一）股市==

美國參議院就1萬億美元基建法案達成一致，最快本周表決，加上美企普遍績佳，及長債息持續低迷，美股三大指數早段上漲，道指破頂 ； 惟其後受油價跌勢加劇等不利因素拖累，道指與標指由升轉跌，納指則反覆靠穩。

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紐約期油一度急挫4.55%，截至今晨4時挫3.42%，報71.42美元。倫敦布蘭特期油價格回落3.1%。外電報道，沙特阿拉伯、科威特及阿聯酋在7月增加石油出口 ； 另外中國7月財新製造業採購經理指數（PMI）報50.3，遜預期，憂慮中國對石油需求可能放緩，都不利油價。

道指收跌97點，報34838點；納指升8點，收報14681點；標指跌8點，報4387點。美滙報92.102。

德國30年期債息跌穿零水平，是自今年2月5日以來首次，美國10年期債息同樣下跌，報1.175厘。

Square（美：SQ）公布總值2200億港元的世紀收購，收購澳洲金融科技支付公司Afterpay。Square股價一度炒高4.4%，收市只微升0.6%。

疫苗開發商在最新的供應合約中提高疫苗價格，輝瑞股價漲2.7%，莫德納（Moderna）則先升後跌2%，在美國預託證券市場交易的德國BioNTech漲3.6%。

美國聯儲局周一（8月2日）逆回購工具使用規模為9,213億美元，脫離上周五以1.0393萬億美元錄得的歷史最高位。

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焦點新聞：

【美股業績】Square第2季轉賺2億美元 盤前挫逾5%

Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay 最快明年首季完成

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228% 首7月交付升388%、股價升逾一成

【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級 目標價180元

聯儲局逆回購需求 有史以來首次突破1萬億美元

即市走勢：

【02：55】道指升3點， 納指升56點或0.4%，標指升5點

【02：31】紐約 9月原油期貨收跌2.69美元，跌幅3.64%，報71.26美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收跌2.52美元，跌幅3.34%，報72.89美元

【02：24】道指升8點， 納指升55點或0.4%，標指升2點；國際油價跌逾3%，紐約期油力守71美元關， 暫跌3.8%， 報71.11美元

【01：52】紐約 12月黃金期貨收漲0.3%，報1822.20美元

【01：47】道指轉跌7點，納指則升逾0.3%或52點， 報14724點，標指升6點

【01：06】美股三大指數微升， 道指升22點， 報34957點，早段曾一度升256點或0.7%，至高見35192點；納指升54點或0.4%，報4727點；標指升4點

電動車巨頭Tesla （美：TSLA）升4.8%；Square（美：SQ）漲逾1成，公司發布2021年第二季度財報，總淨營收為46.8億美元，同比增長143%；淨利潤為

2.04億美元，超出分析師預期，而上年同期淨虧損1148萬美元。

【22：50】10年期美債息突插穿1.2厘水平，納指升幅擴至0.5%。

【21：48】Square升逾8%。

【21：30】美股開市，道指高開170點，35105點，納指升0.5%，報14737點，標指升19點，報4415點。

【20：10】道指期貨升115點，納指期貨升近0.5%。

【18：31】道指期貨升163點，納指期貨升0.5%。歐股維持上漲，英法股市升0.9%及0.7%，德股升0.1%。

【17：13】美股期貨向上，三大指數期貨升0.5%至0.6%。

【17：09】Square（美：SQ）斥資290億美元收購澳洲Afterpay，盤前跌逾4%。

【17：05】滙豐 （00005） 倫敦股價上升，最新升0.8%，報400.55便士。

【16：30】歐元區7月製造業PMI終值62.8，好過預期；德國7月製造業PMI終值： 65.9，亦好過預期；英國7月製造業PMI 60.4，符合預期；法國7月製造業PMI終值58，差過預期，亦為2月以來最低水平。

【15：01】歐洲股市開市早段普遍上漲，德國DAX指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.31%，富時100指數漲0.71%。

【12：59】美股期貨上升，道指、標指、納指期貨升0.4%至0.5%。

【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

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