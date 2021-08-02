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【美股市況】道指漲逾200點　納指升0.3%　Square反升近8%（不斷更新）

股市 21:49 2021/08/02

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美國參議院就1萬億美元基建法案達成一致，最快本周表決，加上美企普遍績佳，及長債息持續低迷，美股三大指數早段上漲。Square（美：SQ）公布總值2200億港元的世紀收購，收購澳洲金融科技支付公司Afterpay。Square盤前曾跌逾5%，開市後升逾7%。

    點擊圖片放大

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞：

【美股業績】Square第2季轉賺2億美元　盤前挫逾5%

Square斥資逾2200億元收購澳洲Afterpay　最快明年首季完成

【小鵬9868】小鵬汽車7月交付按年增長228%　首7月交付升388%、股價升逾一成

【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級　目標價180元

聯儲局逆回購需求　有史以來首次突破1萬億美元

即市走勢：

【21：48】Square升逾8%。

【21：30】美股開市，道指高開170點，35105點，納指升0.5%，報14737點，標指升19點，報4415點。

【20：10】道指期貨升115點，納指期貨升近0.5%。

【18：31】道指期貨升163點，納指期貨升0.5%。歐股維持上漲，英法股市升0.9%及0.7%，德股升0.1%。

【17：13】美股期貨向上，三大指數期貨升0.5%至0.6%。

【17：09】Square（美：SQ）斥資290億美元收購澳洲Afterpay，盤前跌逾4%。

【17：05】滙豐 （00005） 倫敦股價上升，最新升0.8%，報400.55便士。

【16：30】歐元區7月製造業PMI終值62.8，好過預期；德國7月製造業PMI終值： 65.9，亦好過預期；英國7月製造業PMI 60.4，符合預期；法國7月製造業PMI終值58，差過預期，亦為2月以來最低水平。

【15：01】歐洲股市開市早段普遍上漲，德國DAX指數漲0.59%，法國CAC40指數漲0.31%，富時100指數漲0.71%。

【12：59】美股期貨上升，道指、標指、納指期貨升0.4%至0.5%。

【08：00】市場憂慮大型科技企業增長放緩， 美股上周五下跌，道指收報34935點， 跌149點或0.42%；標普500指數收報4395點， 跌23點或0.54%；納指收報14672點， 跌105點或0.71%。

亞馬遜（美：AMZN）季度收入及展望都差過預期， 上星期五收市跌7.6%。

上周道指及標指分別跌0.4%， 納指跌1.1%。總結7月， 道指升1.3%， 標指升2.3%， 納指升1.2%。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

美股 美國 標準普爾500指數 美國聯儲局 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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