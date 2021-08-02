【5000元消費券】領展加碼1700萬優惠　刺激市民使用首批2000元消費券

▲ 領展將於 23 個商場及街市，加碼送出總值 1,700 萬元優惠。（領展提供）

5000元電子消費券分批發放，首批2000元電子消費券已在昨日發放。領展將於 23 個商場及街市，加碼送出總值 1,700 萬元優惠，以鼓勵民眾使用消費券。

領展第二撃消費券活動「消費添飯家煮意」，將於 8 月 1 日至 10 月 15 日推出。顧客於指定領展商 場或街市，單次消費滿 500 元，即送一公斤金鳳香米。同時可累積印花換領人氣家電，更可於 11 月份參加千萬元大抽獎，頭獎價值高達 10 萬元。

【5000元消費券】商戶看好消費券能刺激銷情 預期消費效用一星期後浮現

另外，顧客於 23 個指定商場或街市，以電子貨幣消費，單一發票計算每滿 50 元，即可領取電子印花一個。集齊 150 個電子印花，可換領 récolte 花灑萃取咖啡機或厚燒格子三文治機。若集齊 300 個電子印花，即可換領 récolte 日式電飯煲一個。

【消費優惠】電子消費券即日起發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

至於其他電子印花可用於參加於 11 月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得 10 萬元獎賞。

責任編輯：馬意文