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【東京奧運】外媒以AR介紹東奧新項目　讀者近距離觀賞運動員英姿

科技 17:25 2021/08/02

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外媒《華盛頓郵報》使用了新科技向讀者展示3項首次於2020東京奧運登場的比賽項目。(華盛頓郵報官方照片)

為慶祝2020東京奧運的開幕，外媒《華盛頓郵報》使用了新科技向讀者展示3項首次於2020東京奧運登場的比賽項目。當中包括了擴增實境（Augmented Reality，AR）、虛擬實境（Virtual reality，VR）和互動式影像等新技術，讓讀者與2020東京奧運的運動員互動。

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據悉，該外媒邀請了3位代表美國出戰3項新項目的運動新星合作，包括滑板選手Heimana Reynold、運動攀登選手Brooke Raboutou和衝浪選手Caroline Marks。

華盛頓郵報稱，是次項目由其專門探索創新科技的實驗性新聞團隊「Lede Lab」開發，將AR和VR等應用在是次介給新東奧項目上，方便讀者可一併查閱運動員的個人自傳及重要的運動知識。

各個新項目的介紹均有不同的呈現及操作方式。在運動攀登方面，讀者只要掃描二維碼（QR Code）便會看到攀登選手Brooke Raboutou的數位身影在 15 米高的巨大牆壁上攀爬。讀者可以自行放大或縮小影像，效果就如該運動員正在其家中的牆面上攀爬。

    點擊圖片放大

至於滑板項目，該外媒為其設計了互動式網頁。點擊進入該網頁後，可見滑板選手Heimana Reynolds正在泳池頂上進行正面倒立的「招牌動作」， 讀者亦可左右移動他的的數碼身影。

衝浪項目則採用較傳統的呈現方式，該外媒直接介紹此項目的細節，再加上慢動作解析衝浪選手Caroline Marks如何控制方向和衝浪板。讀者更可在網頁裏查閱該3名運動員的比賽時段，以及完整的2020東京奧運日程表。

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責任編輯：陳泳如

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