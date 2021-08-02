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【滙豐HSBC】滙豐香港稅前溢利跌2成、拆息尋底拖累　集團貢獻縮至3分1

股市 13:59 2021/08/02

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HSBC滙豐 （00005） 業績繼續有驚喜，而一向是滙豐盈利引擎的香港區，次季列帳基準稅前溢利17.47億美元，按年減少22.2%。滙豐香港業務主要反映季內港元拆息尋底拖累淨利息收入急挫24%，即使撥備大幅減少近一倍仍然未能抵銷相關不利影響。

以滙豐集團列帳基準稅前溢利515億美元計算，香港上季佔集團盈利貢獻仍達34%，但由於各地區已轉錄盈利，香港業務佔比從去年全年高達93%有所回落。

集團業績｜滙豐次季稅前多賺3.7倍、超預期　派息0.07美元　低過預期下限【詳見【下一頁】

若以業務劃分，季內香港區的「炒房」業務盈利跌幅最明顯。俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務（GBM）貢獻2.91億美元稅前溢利，按年減少42.3%。

一直是香港最大盈利來源的財富管理及個人銀行業務則錄得稅前溢利12.16億美元，按年跌15.3%。工商金融業務稅前溢利3.71億美元，升6%。

滙豐落實王冬勝接班人　廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO｜詳見【下一頁】

以整體亞洲區計，滙豐亞洲區列帳稅前溢利31.78億美元，按年雖然少賺12.4%，但仍然貢獻集團62%盈利。

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編輯：趙穎妍

港股 傳統經濟股 本地銀行股 業績公布 財富及資產管理 亞太 王冬勝 派息 個人銀行 香港

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