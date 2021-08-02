【滙豐HSBC】滙豐香港稅前溢利跌2成　拆息尋底拖累淨利息收入

HSBC滙豐 （00005） 業績繼續有驚喜，績前股價漲3.6%。一向是滙豐盈利引擎的香港區，次季列帳基準稅前溢利17.47億美元，按年減少22.2%，主要反映季內港元拆息尋底拖累淨利息收入急挫24%，即使撥備大幅減少近一倍仍然未能抵銷相關不利影響。

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若進一步以業務劃分，季內香港區的「炒房」業務盈利跌幅最明顯。俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務（GBM）貢獻2.91億美元稅前溢利，按年減少42.3%。而一直是香港最大盈利來源的財富管理及個人銀行業務則錄得稅前溢利12.16億美元，按年跌15.3%。工商金融業務稅前溢利3.71億美元，升6%。

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季內，滙豐亞洲區列帳稅前溢利31.78億美元，按年雖然少賺12.4%，但仍然貢獻集團62%盈利。

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