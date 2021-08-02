  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (一) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國聯儲局「收水」路徑漸明確　留意本周非農就業數據判斷經濟

股市 12:45 2021/08/02

分享：

美國聯儲局官員發表鷹派言論，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，金融市場對聯儲局在秋季開始縮減購債規模已做好充分準備，並在2022年第一季結束縮減。

獨立股評人盧嘉偉認為，美國聯儲局於秋季開始縮減買債規模的可能性存在。他提到，美國的經濟數據，包括通脹數字創新高，美國消費情緒亦強勁。投資者可留意本周五公布的非農業就業數據，判斷美國當地的就業情況如何，對經濟有何啟示。

↓點按02：30 - 04：42，收聽／收看分析（開聲聽）

00：41 - 外圍市況速報
02：02 - 聯儲局秋季縮減買債規模？對股市有何影響？
04：43 - 港股市況速報＋北水盤路
05：52 - 港股8月市況分析　中美對企業境外上市企業監管解讀
12：16 - 港交所 （00388） 股價前景分析
17：37 - 和記電訊香港 （00215） 現價可買收特別息？
20：11 - 港股開市前市況速報
21：02 - ET個股推介：中電 （00002）
24：02 - 股票分析：滙豐 （00005） 業績前分析及買賣策略
28：00 - 股票分析：物管股＋本地地產股
09：04 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析
32：15 - 港股開市後市況速報
36：21 -  股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景分析
39：35 -  股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景分析
42：20 -  股票分析：恒大物業 （06666） 股價前景分析
45：27 -  股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景分析
47：25 -  股票分析：中芯國際 （00981） vs華虹半導體 （01347） vs TSMC股價前景分析
47：25 -  股票分析：小米集團 （01810） 股價前景分析
52：34 -  股票分析：晶門半導體 （02878） 股價前景分析
54：05 -  股票分析：東岳集團 （00189） 股價前景分析
56：20 -  股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景分析
59：45 -  股票分析：中國海外 （00688） 股價前景分析
01：02：30 - 港股開市後市況速報
01：02：48 - 財經日誌提提你
 

欄名 : 3分鐘睇市

最新專欄文章 更多

政策風險困港股　買科技股寧選美股
2021/07/29
政策風險困港股　買科技股寧選美股
港股是否已喘定　植耀輝：先睇實兩大指標
2021/07/29
港股是否已喘定　植耀輝：先睇實兩大指標
港股市況轉差　手持現金比例應增加多少？
2021/07/26
港股市況轉差　手持現金比例應增加多少？
港股後市如何走？ 教你睇實幾項因素
2021/07/21
港股後市如何走？ 教你睇實幾項因素
【美股走勢】美股會否崩盤　四點要留意
2021/07/20
【美股走勢】美股會否崩盤　四點要留意
就業 市況分析 經濟 港股 汽車

上一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐香港稅前溢利跌2成　拆息尋底拖累淨利息收入

下一篇文章

【業績】利福中期轉賺2.2億元不派息　銅鑼灣SOGO恢復增長銷售額增8.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【電子消費券】第一期消費券到手　一文看清各商場額外優惠
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【澳元定存】澳元定存高息王達10厘 澳央行周二議息料按兵不動
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成
【恒大3333】恒大售部份恒騰股權套現32.5億元　騰訊有份接貨、恒騰復牌高開逾三成