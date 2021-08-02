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【業績】利福中期轉賺2.2億元不派息　銅鑼灣SOGO恢復增長銷售額增8.2%

股市 12:42 2021/08/02

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利福 （01212） 公布今年上半年業績，公司由虧轉盈賺2.2億元，去年同期蝕近2.3億元，主要因疫情逐步穩定，門店人客人流改善。每股盈利0.146元。不派息。利福中午收報5.74元，升3.6%，成交192萬元。

銅鑼灣SOGO上半年銷售恢復增長

期內，集團收入按年增12.7%至10.6億元，當中收入增加主要因自營銷售增加約18.1%及由特許專櫃銷售產生的佣金收入增加約3.4%，及去年收購倫敦商業物業的額外租金收入約6000萬元所致，惟毛利率由去年74.7%下跌至73.3%。

銅鑼灣崇光旗艦店於2021年上半年恢復增長，其銷售額錄得8.2%增長，去年同期則下跌49.3%。

整體客流量增加3.3%，平均每宗交易額（不包括來自崇光超市交易）增加13.7%至1,595港元。 然而，逗留購買比率則下跌2.3個百分點至37.8%。

集團表示，尖沙咀崇光受惠於偏低的比較基數，上半年銷售額按年增加6.8%， 而去年同期則按年下跌71.1%。

公司提到，除了於去年受到若干延誤，啟德項目的建築工程於期內如期施工進展順利，預料啟德零售綜合體於2023年投入營運。

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記者：謝卓榮

港股 利福國際（01212） 派息

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