【業績】利福中期轉賺2.2億元不派息　銅鑼灣SOGO恢復增長　對下半年香港零售業維持審慎

經營SOGO崇光百貨的利福國際 （01212） 公布今年上半年業績，公司由虧轉盈賺2.2億元，去年同期蝕近2.3億元，主要因疫情逐步穩定，門店人客人流改善。利福國際每股盈利0.146元，不派息。利福國際收報5.7元，升2.9%，成交316.4萬元。

利福國際執行董事劉今蟾表示，鑑於香港的經濟復甦並不平衡，整體經濟活動仍低於疫情前的水平，集團對下半年香港零售業維持審慎的看法。在缺乏旅客消費的情況下，近期零售市場的前景仍然充滿挑戰。疲軟的就業市場亦將削弱消費者信心。

她續指，隨著更多市民接種疫苗，期望推出消費券計劃及進一步放寬限制措施能刺激本地消費。儘管如此，最終解封邊境的時間仍不確定，新冠疫情重燃亦可能擾亂剛開始的復甦。

圖看焦點股業績表現

▼ 點擊圖片放大 +2

銅鑼灣SOGO上半年銷售恢復增長

上半年集團收入按年增12.7%至10.6億元，當中收入增加主要因自營銷售增加約18.1%及由特許專櫃銷售產生的佣金收入增加約3.4%，及去年收購倫敦商業物業的額外租金收入約6000萬元所致，惟毛利率由去年74.7%下跌至73.3%。

銅鑼灣崇光旗艦店於2021年上半年恢復增長，其銷售額錄得8.2%增長，去年同期則下跌49.3%。

整體客流量增加3.3%，平均每宗交易額（不包括來自崇光超市交易）增加13.7%至1,595港元。 然而，逗留購買比率則下跌2.3個百分點至37.8%。

集團表示，尖沙咀崇光受惠於偏低的比較基數，上半年銷售額按年增加6.8%， 而去年同期則按年下跌71.1%。

公司提到，除了於去年受到若干延誤，啟德項目的建築工程於期內如期施工進展順利，預料啟德零售綜合體於2023年投入營運。

相關文章：【盈喜│零售股】周生生料上半年多賺約1.5倍 仍未重返疫前水平

【零售股】佐丹奴上季銷售額按年回升44% 惟6月銷售額跌8%

【香港零售】莎莎上季港澳營業額反彈39% 惟較疫情前仍跌69%、綫上及內地反已超越

記者：謝卓榮