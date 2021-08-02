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【新股IPO】傳香港亞洲醫療本季遞表　擬集資39億元

新股IPO 12:41 2021/08/02

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傳香港亞洲醫療本季遞表　擬集資39億元

據本地媒體報道指，民營醫療服務供應商香港亞洲醫療正在籌備在港上市，目前已經委任摩根士丹利以及摩根大通安排上市事宜，預計最快在本季遞交上市申請，預計年底掛牌，初步計劃集資5億美元（折合約39億港元）。

據悉，香港亞洲醫療主要攻克心血管疾病，目前在武漢以及新疆經營至少3家心血管醫院，當中旗下營運的武漢亞洲心臟病醫院成立於1999年，是一家三甲心臟病專科醫院，截至2020年底，已接診心臟病患者超過473萬人次，成功實施各類心臟手術逾35.7萬例。若以實施手術的數量計算，醫院心外科及心內科/介入中心完成的手術量位居全國前三位。

除此以外，香港亞洲醫療旗下的武漢亞心總醫院，是一家根據三級甲等醫院標準建設的綜合性醫院，是去年湖北武漢爆發新冠肺炎期間，首批開設發熱門診的民營醫院。

該公司在2017年及2018年，分別獲得紅杉資本以及General Atlantic泛大西洋投資入股，據公開資料顯示，後者在2018年投資1.5億美元。

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