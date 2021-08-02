麥迪森拍賣行8月拍賣精彩紛呈　多國珍釀供拍賣 「麥迪森拍賣APP」完善拍賣體驗

本地葡萄酒拍賣行 - 麥迪森拍賣行宣佈，將於香港時間 8 月 7 日(週六) 上午 11 時舉行網路現場直播拍賣會。是次拍賣會除了有很多備受現今買家追捧的珍釀外，更邀請到中國首位港澳臺籍國家註冊拍賣師許瑩小姐擔任首席拍賣官。

多款珍釀供拍賣 所有藏品均來源可溯

是次拍賣會的拍品非常豐富，從經典的波爾多、勃艮第、香檳、隆河以及義大利的頂級酒莊，到美國及澳洲的膜拜酒；亦包括來自勃艮第各名家的慕西尼特級園，將勒樺、盧米、武戈伯爵酒莊、 法維萊等悉數囊括。

除了上述珍釀外，拍賣品更有不少市面上難得一見的珍藏，如 6 升的 82 年帕圖斯、綁帶原木箱羅曼尼康帝特級園、奧維那的騎士-蒙哈榭原箱酒、1830 年的巴斯塔都馬德拉，還有麥卡倫 52 年精選珍藏等。 麥迪森拍賣行強調，這些珍釀大多是資深藏家們在過去幾十年中的積累，大部分直接從歐洲購入後便直接轉入香港的專業酒窖保存，所有藏品來源可溯。

拍賣APP正式上線 完善線上拍賣流程

為進一步優化線上拍賣流程，麥迪森拍賣行推出的「麥迪森拍賣APP」亦已正式上線並投入運營，與傳統拍賣形式相得益彰。 不同於其他拍賣行，麥迪森拍賣行不僅不收取寄售方手續費，在確定酒單並驗收酒後，視拍品具體情況，最高可在拍賣前預先支付寄售方70%的拍品貨款，甚至提供100%賣出的保證。



關於麥迪森拍賣行

作為原創于亞洲的拍賣行，麥迪森一直致力於服務香港、中國大陸以及全球的收藏家，以葡萄酒為核心，將精品生活方式經由拍賣平臺進行交流與傳遞。沒有賣家傭金和繁瑣的手續，提供最便捷的拍賣體驗。

（資料由客戶提供）