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【停止服務】Android舊款手機　將無法登入Gmail、YouTube

科技 12:20 2021/08/02

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Google近日宣布，將於下月底起停止2.3.7以下以下版本舊款手機，登入部分Google服務，當中包括Gmail、YouTube、或是Google地圖等。

Android用戶請注意！Google近日宣布，將於下月底起停止2.3.7以下以下版本舊款手機，登入部分Google服務，當中包括Gmail、YouTube、或是Google地圖等。

【網絡安全】Google漏洞懸賞計畫成立10周年　共派發2.2億港元獎金

【Google】Google搜尋頁面新功能！　新增圖標讓用戶了解搜尋結果

Google早前以電子郵件通知部分Android用戶，宣布使用Android 2.3.7或再舊版本作業系統的手機，在下月27日起將無法登入Google帳號，並使用相關服務，包括Google搜尋、Gmail 、雲端硬碟、YouTube等，無法在作業系統上執行重置、添加新帳號、更改帳號密碼等操作。

而不支援的版本包括：Android 1.0、1.1、1.5 Cupcake 、1.6 Donut 、2.0 Eclair 、2.2 Froyo 、2.3 Gingerbread等。

Google指出，是次措施是為了保護用戶帳號使用的資訊安全考量。而據外媒9To5Google指，是次淘汰的Android 2.3.7版本，推出時間已過了10年，最早是在2011年9月發布。

【手機備份】Google推Backup by Google One系統　升級Android系統備份功能

責任編輯：曾曉汶

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