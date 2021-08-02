[滙豐控股5] 滙豐上半年除税前盈利 按年增1.5倍至108億美元勝預期 派中期息每股7美仙

獅王滙豐控股(00005)公布上半年業績。上半年集團列賬基準除稅前利潤按年大增1.5倍至108億美元，勝市場預期，並宣布恢復派中期息，每股7美仙。滙豐績前造好，中午收報44.6元升3.6%。

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期內所有地區均錄得盈利，英國業務HSBC UK Bank plc期內的列賬基準除稅前利潤更高逾21億美元。儘管利率趨向不利，但亞洲業務表現依然強勁，所有其他地區的盈利亦大幅回升，反映隨著經濟前景改善，預期信貸損失錄得撥回淨額。同期列賬基準收入下跌4%，降至256億美元，主要反映2020年利率下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下資本市場及證券服務收入減少。減幅被制訂壽險產品業務因市場影響錄得有利變動淨額和環球銀行及資本市場業務的估值調整所部分抵銷。



上半年滙豐的淨利息收益率為1.21%，較2020年上半年下跌22個基點。2021年第二季的淨利息收益率為1.2%，與2021年第一季相比保持穩定。期內普通股權一級資本比率為15.6%，較2020年12月31日下跌0.3個百分點，反映貸款增長導致風險加權資產增加，以及普通股權一級資本減少。

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單計第二季，滙豐列賬基準除稅後利潤為39億美元，增加32億美元，而列賬基準除稅前利潤則增加40億美元，達到51億美元。列賬基準收入減少4%，主要原因是資本市場及證券服務收入減少，以及利率下降的影響。減幅被列賬基準預期信貸損失撥回淨額以及列賬基準營業支出下降抵銷有餘。

行政總裁祈耀年於業績報告表示，集團今年將繼續穩步推行策略，包括宣布有關法國零售業務以及美國大眾市場零售業務的交易，預期全年貸款有中單位數增長，而隨著繼續削減風險加權資產，預料前述增長終會導致風險加權資產錄得低單位數增長。他指出，削減成本計劃繼續按計劃推進，預期2021年經調整營業支出與2020年大致相若，但仍取決於與表現掛鈎的酬勞支出，後者主要反映集團的業績。他指，集團維持雄厚的資本實力，具備優勢取得資金增長及提高資本回報，鑑於多個市場的經濟前景及經營環境改善，目前預期2021年的股息派付比率將過渡至列賬基準每股普通股盈利40％至55％的目標範圍。

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