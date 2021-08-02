【中電業績】中電半年營運盈利跌7%交代「碳中和」策略　中期股息0.63元、未擬派120周年特別息（第二版）

中電控股 （00002） 公布，上半年營運盈利減少7.0%至56.98億元，主要由於中國內地和澳洲業務盈利減少，而香港業務表現保持穩健。中電宣布，第二期中期股息每股0.63港元，與2020年相同。以中電半日股價80.4元計，現價周息率維持3.86厘。

中電午後股價轉跌1.5%，最新報79元，成交增至2.5億元。中電今年成立120周年，被問及會否考慮派發特別股息，首席執行官藍凌志稱，集團曾作討論，但未擬派發特別息，120周年會更注意與社區溝通。

中電表示，若計入影響可比性項目後，集團首六個月總盈利減少23%至46.15億元。中電指出，期內澳洲業務就一宗長時間的訴訟達成和解，以及當地雅洛恩煤礦場近期受極端降雨所影響，令公司多付10.42億元，影響半年業績「可比性」。

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港府訂立2050年「碳中和」目標，中電主席米高嘉道理在業績公告表示，正與港府商討初步路線圖，又公布多項潔淨能源措施正在推進，包括龍鼓灘發電廠的第二台聯合循環燃氣渦輪機組，可於2023年投入服務；海上液化天然氣接收站項目預計2022年竣工；正研究香港東南水域興建離岸風場。

中電又指，當綠色氫氣的供應市場變得成熟和商業化後，中電將考慮把燃氣發電基建轉型至使用綠色氫氣。中電副主席阮蘇少湄坦言，氫氣發電須等待供應鏈成熟，未來10年也難有投入廣泛使用，預計在2030年代末或40年代才會可達到商用。

藍凌志補充，中電發展清潔能源少不了投資，但投資周期於30年間攤分，對電費影響未如想像中龐大。中電早於2007年、08年已在測試香港發展風電可行性，當時結論是技術和能源上可行，但成本高昂，隨技術發展，經濟上已變得可行，會與港府繼續研究。

在大灣區發展上，中電正加快步伐尋找以獨資或合作等不同方式的發展機會，並認為投資不止於發電，也可包括能源管理、交通運輸電氣化、數據中心、新能源基礎建設，以及更廣泛的能源服務。

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中國、澳洲業務盈利跌

若以地區分部盈利計算，中電集團香港業務貢獻38.85億元，按年增3.6%，主要受較高固定資產平均淨值，推高准許利潤。中電期內在香港售電量按年增4.4%至164.21億度，受惠於年初寒流、次季天氣較暖、經濟活動因疫情減卻而增加等因素。

中國內地業務盈利貢獻跌23%至9.62億元，主要由於大亞灣核電站在3月至4月按計劃換料而停運，導致電力輸出量減少，而可再生能源項目也受水電項目資源減少、減持兩個風電項目錄虧損所影響。

澳洲業務盈利貢獻也跌30%至8.37億元，主要因雅洛恩電廠在極端暴雨後煤礦場暫停生產導致發電量減少，以及天然氣供應成本增加和較低的批發電價。

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