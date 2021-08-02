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【中電業績】中電半年營運盈利跌7%　派第二期中期股息0.63元

股市 12:11 2021/08/02

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【中電業績】中電半年營運盈利跌7%　派第二期中期股息0.63元

中電控股 （00002） 公布，上半年營運盈利減少7.0%至56.98億元，主要由於中國內地和澳洲業務盈利減少，而香港業務表現保持穩健。中電宣布，第二期中期股息每股0.63港元，與2020年相同。以中電半日股價80.4元計，現價周息率維持3.86厘。

中電表示，若計入影響可比性項目後，集團首六個月總盈利減少23%至46.15億元。中電指出，期內澳洲業務就一宗長時間的訴訟達成和解，以及當地雅洛恩煤礦場近期受極端降雨所影響，令公司多付10.42億元，影響半年業績「可比性」。

中電主席米高嘉道理表示，在大灣區發展上，正加快步伐尋找以獨資或合作等不同方式的發展機會，並認為投資不止於發電，也可包括能源管理、交通運輸電氣化、數據中心、新能源基礎建設，以及更廣泛的能源服務。

中國、澳洲業務盈利跌

若以地區分部盈利計算，中電集團香港業務貢獻38.85億元，按年增3.6%，主要受較高固定資產平均淨值，推高准許利潤。

中國內地業務盈利貢獻跌23%至9.62億元，主要由於大亞灣核電站在3月至4月按計劃換料而停運，導致電力輸出量減少，而可再生能源項目也受水電項目資源減少、減持兩個風電項目錄虧損所影響。

澳洲業務盈利貢獻也跌30%至8.37億元，主要因雅洛恩電廠在極端暴雨後煤礦場暫停生產導致發電量減少，以及天然氣供應成本增加和較低的批發電價。

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