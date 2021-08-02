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今日推介TCL電子｜領展、希慎、港鐵、恒隆地產、九龍倉置業最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/02

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恒生指數中午收26198點，升237點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介TCL電子 （01070）  ，另亦會分析領展 （00823） 、希慎 （00014） 、港鐵 （00066） 、恒隆地產 （00101） 、九龍倉置業 （01997）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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