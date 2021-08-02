【ET午市精點】匯控績前造好 恒指半日彈300點 股市 11:56 2021/08/02 分享： 滙豐 （00005） 今日放榜，派息成焦點。滙豐股價今早造好，早段曾升近半成，高見45.15元。匯豐買賣策略如何部署？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午間精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3021679/ 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】中央連番救市 恒指急彈但北水續走 2021/07/29 【ET午市精點】中央連番救市 恒指急彈但北水續走 【ET午市精點】北水繼續沽 恒指反彈乏力升幅微 2021/07/28 【ET午市精點】北水繼續沽 恒指反彈乏力升幅微 【ET午市精點】恒指續跌失26000點 新經濟股現恐慌性拋售？ 2021/07/27 【ET午市精點】恒指續跌失26000點 新經濟股現恐慌性拋售？ 【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 2021/07/26 【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 2021/07/23 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 股票