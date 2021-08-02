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【ET午市精點】匯控績前造好 恒指半日彈300點

股市 11:56 2021/08/02

分享：

滙豐  （00005）  今日放榜，派息成焦點。滙豐股價今早造好，早段曾升近半成，高見45.15元。匯豐買賣策略如何部署？紅蟻資本投資總監李澤銘於《ET午間精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3021679/

欄名 : ET午市精點

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