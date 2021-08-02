【恒生業績】恒生上半年賺少4% CFO：淨息差未見底

▲ 恒生上半年純利倒退4%

恒生 （00011） 公布中期業績，股東應得溢利減少 4%至87.7億元。集團同時派第二次中期息1.1元，總計上半年派息 2.2 元，較去年同期多15.7%。恒生財務總監梁永樂認為，淨利息收益率仍未見底，下行壓力仍存，但由於拆息已處低位，令淨利息收益率進一步下跌空間有限。

滙豐上半年業績勝預期，但派息則低過預估區間，詳情可見【下一頁】

由於淨利息收益率按年跌45個基點至1.51%，拖累恒生上半年淨利息收入大跌19.7%至118.8億元。梁永樂表示，上半年為應對淨利息收益率收窄，恒生採取了一系列措施，例如增加活期及儲蓄存款及發行可轉債，以取代定期存款。不過，梁永樂指，恒生上半年已大量執行類似措施，之後再做的空間有限。隨著經濟回暖，恒生會向財務狀況改善的客戶重新訂價，以改善淨利息收益率。

他續指，上半年港元一個月拆息平均約為12點子，但最近再跌至約7至9點子，加上恒生接近年末時要發行總損失吸收能力債券（TLAC Bond），而保險業務亦有發債需求，以上情況都會對下半年淨利息收益率構成壓力。

恒生董事長利蘊蓮在業績報告中表示，今年上半年市場好轉，但市場利率持續下跌是重大挑戰。雖然恒生資產負債表規模有所增加，但淨利息收益率進一步受壓，影響淨利息收入增長。恒生又指，與去年下半年比較，淨利息收益率大致能夠保持，僅收窄1個基點，但環球低息環境或會持續，將繼續為集團的淨利息收入及淨利息收益率增添壓力。

信貸質素維持去年底水平

另外，恒生上半年預期信貸損失及其他信貸減值提撥較去年同期減少81%，至3.4億元，有關減少主要來自第1及第2階段風險，反映經濟前景較2020年上半年有好轉。風險監控總監楊志良表示，現時資產質素與去年底比變化不大，至於未來會否回撥要視乎疫情、經濟展望及其他相關因素。

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