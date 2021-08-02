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【東京奧運】白俄異見跑手羽田機場求助 政府強行押返國（第二版）

環球社會熱點 17:59 2021/08/02

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白俄羅斯田徑運動運員齊瑪諾烏斯卡雅原定周一（2日）參加東京奧運比賽，但周日（1日）聲稱被白俄羅斯當局試圖強行帶回國內。齊瑪諾烏斯卡雅在東京羽田機場向日本警方求助，並要求國際奧委會（IOC）介入事件。據悉，齊瑪諾烏斯卡雅並未回國，白俄羅斯則指她已被取消東奧比賽資格。

（第二版更新齊瑪諾烏斯卡雅進入波蘭駐日本領事館）

白俄羅斯「劫機」捕異見記者 國際社會譴責（第二版） 【下一頁】

現年24歲的齊瑪諾烏斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）原定參加女子200米短跑賽事，她周日上載影片，指控白俄羅斯政府及奧委會，試圖強行將她帶回白俄羅斯。齊瑪諾烏斯卡雅稱因憂慮回國後不安全，在東京機場向日本警方求助，並尋求國際奧委會（IOC）協助。

IOC其後表示，已與齊瑪諾烏斯卡雅聯絡，證實她目前受日本警方保護安全。IOC同時要求白俄羅斯官員解釋事件，後者回應表示，由於情緒及心理狀況，齊瑪諾烏斯卡雅已被取消比賽資格。齊瑪諾烏斯卡雅指自己是因為說出真相，才會被人除名。

白俄羅斯迫降航機 異見記者與女友同被捕（第二版） 【下一頁】

有指齊瑪諾烏斯卡雅曾上載影片，公開指摘白俄羅斯田徑教練，因有隊友未有做足夠的禁藥測試，不合資格參加周四（5日）的女子4乘400米接力，突然單方面決定要她頂替出賽。

齊瑪諾烏斯卡雅認為做法並不恰當，不久後便被白俄羅斯奧委會人員要求收拾行李，並護送到機場。白俄羅斯官媒在影片公開後，對齊瑪諾烏斯卡雅作出嚴正批評，更有當地電視台指摘齊瑪諾烏斯卡雅「欠缺團隊精神」。

齊瑪諾烏斯卡雅正考慮向歐洲尋求庇護，包括捷克及波蘭等國家有意為她批出簽證。她周一（2日）被拍攝得乘坐沒有標識小型貨車抵達波蘭駐日本領事館。波蘭外交官普日達奇（Marcin Przydacz）表示，齊瑪諾烏斯卡雅已獲人道主義簽證。據悉，齊瑪諾烏斯卡雅十分憂慮仍身在白俄羅斯的家人，會受當局壓迫。有白俄羅斯議員形容，齊瑪諾烏斯卡雅的行為是背叛。

 

責任編輯：李俊儀

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