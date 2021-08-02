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【新冠疫苗】英國擬打增強劑 3200萬人合資格

環球社會熱點 11:43 2021/08/02

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英國在全面解封後疫情反覆，當地政府憂慮秋冬或會爆發新一波新冠肺炎疫情，而且疫苗功效下降，有傳打算於下月起為3,200萬50歲或以上民眾接種新冠疫苗增強劑。據悉，政府會與當地多達2,000間藥房合作，合資格民眾可前往鄰近藥房接種疫苗，紓緩醫療系統壓力。

德國擬推自費檢測 鼓勵接種 【下一頁】

英國政府打算在9月6日起，與當地多達2,000間藥房合作，為3,200萬名50歲或以上民眾接種新冠疫苗增強劑，目標平均每周提供近 250 萬劑疫苗增強劑。據悉，政府為減輕當地醫療系統壓力，讓國民保健服務（NHS）醫護人員處理積壓已久的其他病例，故安排民眾前往鄰近藥房接種增強劑。

若計劃按英國政府預定執行，估計將於12月初能為所有合資格民眾接種疫苗增強劑，亦有兩星期時間產生足夠新冠病毒抗體，應對聖誕節後可能出現的疫情高峰期。

以色列開打增強劑 60歲或以上人士優先 【下一頁】

消息人士指，當局亦考慮為民眾「溝針」，若民眾接種已接種兩劑阿斯利康疫苗，第3劑會安排接種輝瑞或Moderna疫苗。但疫苗增強劑計劃尚未落實通過，目前仍要等待英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）最終建議，及視乎疫苗增強劑實驗成效。

另外，有指英國政府亦提出，讓民眾同時接種流感及新冠疫苗，兩針分別在雙臂接種。

責任編輯：郭麗明

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