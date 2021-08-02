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【大行報告】中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級　目標價180元

新經濟追蹤 11:23 2021/08/02

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中金首予小鵬汽車「跑贏大市」評級　目標價180元

中金發表研究報告指，小鵬汽車 （09868） 憑藉自動駕駛和智能座艙軟件、數據及科技硬件技術，在本輪智能電動化浪潮中佔得先機，新能源汽車銷量穩居行業前十，認為公司充分受益本輪行業邊個，擁有廣闊成長空間，首次給予其「跑贏大市」評級，目標價180元。

小鵬股價今漲逾一成，現報165.2元，升10.7%，暫錄得成交1.21億元。

小鵬汽車7月交付按年增長228%，首7月交付升388%，詳看【下一頁】

中金表示，小鵬汽車是目前國內首家實現自研全棧（full stack）自動駕駛軟件收費的車企，基於海量本土數據，其軟件XPILOT提供更適合中國道路的智能駕駛體驗。

小鵬汽車CEO何小鵬：未來幾年為智能汽車爆發期，詳看【下一頁】

該行又指，雖然市場普遍認為海外車企在自動駕駛和品牌方面領先小鵬汽車，但相信憑藉小鵬對中國市場更深的理解，已在中國道路實現更優的自動駕駛功能，後續亦將憑藉產品力優勢，實現品牌向上。

相關文章：【汽車電池】傳集度考慮使用鈉離子電池　贛鋒鋰業：鈉離子電池只是輔助

【TSLA】馬斯克：Tesla完成能源盡職審查將重新接受比特幣支付　電池供應成最大限制因素

記者：梁安琪

港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 大行報告 新能源汽車銷量 自動駕駛 新能源 目標價 新經濟股

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