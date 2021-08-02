【蘋果Siri】蘋果公布iOS 15新指引　用戶無法再用Siri召喚Uber

▲ 近日蘋果於在開發者官網發布最新文章，指出共有多達接近20項的Siri聲控指令功能，將在蘋果iOS 15版本中被刪除。

蘋果（Apple）將於今年秋季推出全新作業系統iOS 15，是次將會新增多項功能，如多人FaceTime視像通話、可直接從照片辨識文字、物體及寵物、以及用Siri聲控分享屏幕上的照片、網頁等。惟近日蘋果於在開發者官網發布最新文章，指出共有多達接近20項的Siri聲控指令功能，將在蘋果iOS 15版本中被刪除。

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蘋果的文章提到，在秋季推出的iOS 15版本中，提供給開發者人員的SiriKit軟件應用套件，將會禁用七大項目，如不支援與「預定乘車類」相關的第三方應用程式，即不能用 Siri 呼叫 Uber；不支援與「待辦事項」相關的第三方應用程式，禁止Siri聲控提供備註、新增與刪除。指；也不支援電子支付相關的第三方應用程式，無法再用Siri支付帳單、搜尋帳單、以及在特定應用程式讓兩個帳戶互相轉帳。另外，被禁用的Siri指令項目還包括：搜尋照片、搜尋網路通話紀錄使用車用CarPlay類等。

不過蘋果並未有透露為何會採取相關措施，外媒MacRumors預計，是次與蘋果有意整合用戶與開發人員的「捷徑」功能相關，允許用戶透過客製化的指令，觸發Siri就可執行。

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責任編輯：曾曉汶