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【券商點睇】單季利潤創歷史新高 紫金得益於價量齊升

股樓投資 12:19 2021/08/02

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紫金礦業（02899）公布上半年多賺174.6%至66.5億元（人民幣，下同），收入為1,098.6億元，按年增32.1%，處於業績預告的上限。其中，第二季實現收入624億元，按年和按季分別增長增33%及31%；純利為41.4億元，按年和按季分別增200%及65%，單季淨利潤創歷史新高。

【美股焦點】亞馬遜周五跌逾7%　績後遭多間大行下調目標價，請按【見下頁

興業證券指，上半年業績大幅增長的原因主要在於量價齊升。其中售價提升、銷量增長分別帶來毛利增厚62.9億元、6.8億元，上半年綜合毛利率按年增加3.5個百分點，主要在於價格上升帶來的礦產品毛利率提升。
 

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股，請按【見下頁

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紫金公布下半年具體業務策略。第一，推進現有項目的進度，卡莫阿-卡庫拉、Timok 上帶礦、塞爾維亞紫金技改合計將新增礦產銅約10萬噸、礦產金2噸；第二，加快重大項目建設投產，包括做好自然崩落法的研究及開發應用；第三，勘探、併購增儲及拓展新能源新材料關鍵礦種。

【大行點睇】廣發證券予吉利「買入」評級　預計公司即將進入新一輪增長期，請按【見下頁

該行指，公司正迎來業績的戴維斯雙擊，即業績增長及估值提升，維持對於公司的盈利預測，2021至2023年賺134億元、213億元及224億元，並維持「審慎增持」評級。

【同場加映】iM會客室：恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

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記者：林衛

 

 

 

港股 增持 紫金礦業（02899）

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