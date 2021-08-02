【券商點睇】單季利潤創歷史新高 紫金得益於價量齊升

紫金礦業（02899）公布上半年多賺174.6%至66.5億元（人民幣，下同），收入為1,098.6億元，按年增32.1%，處於業績預告的上限。其中，第二季實現收入624億元，按年和按季分別增長增33%及31%；純利為41.4億元，按年和按季分別增200%及65%，單季淨利潤創歷史新高。

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興業證券指，上半年業績大幅增長的原因主要在於量價齊升。其中售價提升、銷量增長分別帶來毛利增厚62.9億元、6.8億元，上半年綜合毛利率按年增加3.5個百分點，主要在於價格上升帶來的礦產品毛利率提升。



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紫金公布下半年具體業務策略。第一，推進現有項目的進度，卡莫阿-卡庫拉、Timok 上帶礦、塞爾維亞紫金技改合計將新增礦產銅約10萬噸、礦產金2噸；第二，加快重大項目建設投產，包括做好自然崩落法的研究及開發應用；第三，勘探、併購增儲及拓展新能源新材料關鍵礦種。

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該行指，公司正迎來業績的戴維斯雙擊，即業績增長及估值提升，維持對於公司的盈利預測，2021至2023年賺134億元、213億元及224億元，並維持「審慎增持」評級。

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記者：林衛