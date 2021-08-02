【A股點睇】中信指市場對政策預期過於悲觀 A股最壞時刻已過？

中信證券預計，A股市場的極端分化接近尾聲，8月成長和價值將重歸均衡，配置上建議成長製造及價值消費板塊。首先，內外情緒負面共振的高峰已過，投資者對行業政策的預期過於悲觀。其次，政策並非不可預期的利劍，行業政策更重長遠，是規範性而非顛覆性的。

【券商點睇】單季利潤創歷史新高 紫金得益於價量齊升，請按【見下頁】

早前，市場因擔心教育政策的監管擴展到其他行業，導致股市波動明顯放大。該行與機構投資者的交流發現，外資對類似政策擴大化的擔憂明顯過度，而內資的風險偏好則更多是受外資行為影響。但近期北向資金已恢復淨流入，內外情緒負面共振的宣洩高峰已過，預計在8月價值消費板塊將迎來下半年最佳配置時點。



【延伸閱讀】下半年部署：大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

該行又表示，政策出台並非不可預期。一方面，共同富裕接棒全面小康成為政策重點，核心在於提升居民幸福感而非均貧富，包括降低民生剛需領域支出的成本，如住房、教育、醫療、養老等，但其與鼓勵消費升級並不矛盾。另一方面，反壟斷三大主綫共同推進，其核心在於遏制資本無序擴張，涉及民生的衣食住行等領域需重點規範。

【大行點睇】廣發證券予吉利「買入」評級 預計公司即將進入新一輪增長期，請按【見下頁】

因此，理性而客觀的分析後，可以發現絕大部分行業政策都是立足長遠的規範性政策，而非部分以外資為主的投資者所擔憂的顛覆性政策。新華社於7月28日晚發文，強調「中國經濟穩中向好是資本市場健康發展的基石」，「行業監管政策有利於中國長遠發展」，對市場擔憂問題進行回應。隨着政策認知糾偏，投資者情緒將緩慢修復。

【同場加映】iM會客室：恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛