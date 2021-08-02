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【東京奧運】田徑首有雙冠軍 卡塔爾意大利跳高分金

環球社會熱點 10:59 2021/08/02

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東京奧運的田徑賽場周日出現歷史性場面，意大利與卡塔爾的跳高運動員的成績完全相同，經過雙方協議後，決定並列冠軍，成為奧運田徑史上，首次出現的雙冠軍。白俄羅斯選手雖然跳過相同高度，但曾經跌桿挑戰失敗，因此屈居第三。

【東京奧運】以色列首金 男子自由體操大熱奪冠 【下一頁】

周日（1日）的跳高比賽爭持相當激烈，合共7人跳過2米33，創造今季的最佳成績。進入2米35階段，仍有5人挑戰成功。到達2米37時，意大利的坦貝里（Gianmarco Tamberi） 及卡塔爾的巴希姆（Mutaz Essa Barshim）雙雙一跳成功，白俄羅斯的內達斯考（Maksim Nedasekau）則兩跳完成。

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三人決定挑戰奧運紀錄2米39，並分出高下，可惜三人合共9跳全數失敗。坦貝里與巴希姆前7跳全部一跳完成，同樣挑戰2米39失敗，按照規定雙方可以通過附加跳決定勝負，或是協議共同成為冠軍。內達斯考因曾經兩跳完成2米37，所以只能取得銅牌。

【東京奧運】第10日共22金 自由體操女冠軍誕生 【下一頁】

當裁判提出附近跳分勝負時，巴希姆詢問能否有雙冠軍。裁判示意可行，巴希姆點頭同意，坦貝里亦選擇接受，因此今屆賽事誕生奧運田徑史上，自1912年以來首次的雙冠軍。

今屆的跳高雙冠軍同樣歷經重重困難，才登頂奧運跳高賽事。巴希姆雖然兩奪奧運跳高獎牌，但始終與金牌擦身而過，近年更飽受傷患困擾。經過5年等待後，巴希姆的金牌終於到手。坦貝里的傷患更嚴重，一度使他萌生退意，幸好他最終打消念頭，終於成為奧運跳高冠軍。

責任編輯：吳漢培

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