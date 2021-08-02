【宏觀中國】國內銀行業面臨壞帳壓力大 多家小中銀行遭降評級

中國經濟復甦尚算平穩，不少行業已回復至疫情前水平，然而國內中小銀行的經營環境仍然較弱，反映中國經濟的不平衡。日前，評級機構中誠信國際與聯合資信一日內共披露5份評級下調報告，為年內單日最多，涉及銀行分別為河南新鄭農商行、阜新銀行、葫蘆島銀行、大連農商行、延邊農商行。而遭降級的銀行主要以城商行、農商行等中小銀行為主，大多集中於吉林、遼寧、山西等地。

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從降幅來看，河南新鄭農商行、阜新銀行、大連農商行3家銀行主體評級均由「AA-」調為「AA」；葫蘆島銀行由「A+」調整為「AA」；延邊農商行主體評級由「A+」調整為「AA-」。資深銀行業分析人士認為，在經濟出現放緩的大環境下，中小金融機構的服務對像承受著更多的壓力，這些壓力也會傳達至提供服務的中小農商行身上，這些銀行無論從經營能力還是資產質量方面都面臨著較多的風險和挑戰，所以評級機構基於行業環境和銀行自身等因素下調了銀行評級。

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據了解，這些銀行遭降級，主要包括不良餘額攀升、區域和客戶集中度高、資產質量仍存在較大下行壓力、撥備計提壓力大等因素。除此之外，還包括盈利能力顯著下滑、業務和收入結構較為單一、公司治理水平和風險管理能力有待提升等。

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例如，中誠信國際對河南新鄭農商行開具的評級報告指出，該行關聯企業風險暴露導致不良貸款攀升，不良清收處置及貸款回收難度較大，資產質量面臨持續下行壓力，撥備覆蓋率低於監管要求等情況。截至去年底，河南新鄭農商行合併口徑不良貸款餘額同比大幅增加11.3億至16.7億元（人民幣，下同），不良率按年升4.8個百分點至7.32%。

分析指，儘管中小農商行有政策上的扶持，但目前仍然會有部分銀行核心指標落後於監管機構的要求。同時，核心指標改善的落後也令銀行經營帶來不利的競爭地位，將風險爆發的機率進一步向上推升。整體上，銀行業在弱周期下的調整還沒有結束。

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記者：林衛